Johnny Depp sera de retour dans « Pirates des Caraïbes 6 » dans le rôle de Jack Sparrow

Par ·

Extrait tiré de Pirates des Caraïbes

Alors qu’il avait été évincé de la saga par Disney après son procès, Johnny Depp devrait finalement revenir sur le Black Pearl pour Pirates des Caraïbes 6.

Plus personne n’y croyait depuis son procès retentissant en 2022. Pourtant, Johnny Depp ne serait plus qu’à ça de retrouver le costume de Jack Sparrow. C’est ce qu’a avancé le producteur de la saga, Jerry Bruckheimer, au site américain Entertainment Weekly.

Selon ce dernier, Johnny Depp serait d’accord pour revenir dans Pirates des Caraïbes 6, actuellement en cours d’écriture. Cependant, Jerry Bruckheimer a précisé que cela se ferait à une condition essentielle : la qualité de l’histoire.

« S’il aime la manière dont le scénario est écrit, je pense qu’il le fera. Tout dépend de ce qui se trouve sur la page, on le sait tous. Nous continuons de travailler sur ce scénario. On veut le faire. Il nous faut juste trouver le bon script. Ce n’est pas encore tout à fait le cas, mais on s’en rapproche », explique-t-il.

Deux projets Pirates des Caraïbes attendus

Extrait tiré de Pirates des CaraïbesCrédit photo : Walt Disney Pictures

Va-t-on enfin réellement revoir Johnny Depp dans la peau de ce personnage iconique ? Fin 2022 déjà, The Sun révélait en exclusivité que Johnny Depp reprendrait le rôle de Jack Sparrow dans le prochain Pirates des Caraïbes. Le quotidien anglais annonçait même le début du tournage pour début 2023. Finalement, il n’en fut rien.

De son côté, Johnny Depp avait également fait savoir qu’il en avait fini avec la saga après son éviction par Disney. En effet, après les accuations de violences conjuguales par son ex-femme Amber Heard, de nombreuses marques et studios avaient mis fin à leur collaboration avec l’acteur. Mais à en juger par les propos de Jerry Bruckheimer, il semblerait qu’il ait changé d’avis.

Enfin, un film Pirates des Caraïbes exclusivement féminin avec Margot Robbie avait aussi été annoncé. Mais fin 2022, l’actrice de Barbie indiquait que le projet avait été abandonné par Disney. Cependant, il en serait autrement, selon Jerry Bruckheimer : « Je pense que Disney reste très motivé à l’idée de faire la version avec Margot également », a-t-il précisé dans l’entretien. Il faut donc s’attendre à voir débarquer deux films Pirates des Caraïbes « totalement différents » dans les prochaines années.

Suivez nous sur Google News
REJOINDRE LA CONVERSATION
Pirates des caraibes Johnny depp

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

À lire aussi
Orlando Bloom regrette d’avoir refusé un rôle dans cette série ultra-populaire de Netflix et adorée des fans
Orlando Bloom regrette d’avoir refusé un rôle dans cette série ultra-populaire de Netflix et adorée des fans
Johnny Depp méconnaissable, son nouveau look cheveux gris et barbe blanche surprend les internautes
Johnny Depp méconnaissable, son nouveau look cheveux gris et barbe blanche surprend les internautes
Une arnaque en ligne utilise l'identité de Johnny Depp, l'acteur pousse un coup de gueule et prévient ses fans
Une arnaque en ligne utilise l'identité de Johnny Depp, l'acteur pousse un coup de gueule et prévient ses fans
Brisée après le procès contre Johnny Depp, Amber Heard a changé d’identité et ne prévoit pas de refaire du cinéma
Brisée après le procès contre Johnny Depp, Amber Heard a changé d’identité et ne prévoit pas de refaire du cinéma