Johnny Depp sera de retour dans « Pirates des Caraïbes 6 » dans le rôle de Jack Sparrow

Alors qu’il avait été évincé de la saga par Disney après son procès, Johnny Depp devrait finalement revenir sur le Black Pearl pour Pirates des Caraïbes 6.

Plus personne n’y croyait depuis son procès retentissant en 2022. Pourtant, Johnny Depp ne serait plus qu’à ça de retrouver le costume de Jack Sparrow. C’est ce qu’a avancé le producteur de la saga, Jerry Bruckheimer, au site américain Entertainment Weekly.

Selon ce dernier, Johnny Depp serait d’accord pour revenir dans Pirates des Caraïbes 6, actuellement en cours d’écriture. Cependant, Jerry Bruckheimer a précisé que cela se ferait à une condition essentielle : la qualité de l’histoire.

« S’il aime la manière dont le scénario est écrit, je pense qu’il le fera. Tout dépend de ce qui se trouve sur la page, on le sait tous. Nous continuons de travailler sur ce scénario. On veut le faire. Il nous faut juste trouver le bon script. Ce n’est pas encore tout à fait le cas, mais on s’en rapproche », explique-t-il.

Deux projets Pirates des Caraïbes attendus

Crédit photo : Walt Disney Pictures

Va-t-on enfin réellement revoir Johnny Depp dans la peau de ce personnage iconique ? Fin 2022 déjà, The Sun révélait en exclusivité que Johnny Depp reprendrait le rôle de Jack Sparrow dans le prochain Pirates des Caraïbes. Le quotidien anglais annonçait même le début du tournage pour début 2023. Finalement, il n’en fut rien.

De son côté, Johnny Depp avait également fait savoir qu’il en avait fini avec la saga après son éviction par Disney. En effet, après les accuations de violences conjuguales par son ex-femme Amber Heard, de nombreuses marques et studios avaient mis fin à leur collaboration avec l’acteur. Mais à en juger par les propos de Jerry Bruckheimer, il semblerait qu’il ait changé d’avis.

Enfin, un film Pirates des Caraïbes exclusivement féminin avec Margot Robbie avait aussi été annoncé. Mais fin 2022, l’actrice de Barbie indiquait que le projet avait été abandonné par Disney. Cependant, il en serait autrement, selon Jerry Bruckheimer : « Je pense que Disney reste très motivé à l’idée de faire la version avec Margot également », a-t-il précisé dans l’entretien. Il faut donc s’attendre à voir débarquer deux films Pirates des Caraïbes « totalement différents » dans les prochaines années.