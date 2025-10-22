« Ça me terrifie » : Colin Farrell se confie sur la maladie de son fils, atteint du syndrome d'Angelman

L’acteur irlandais Colin Farrell s’est récemment confié sur l’état de santé de son fils James, atteint du syndrome d’Angelman. Une maladie handicapante qui pèse lourdement sur l’acteur.

Colin Farrell est un acteur irlandais connu pour avoir joué dans "The Penguin", une série dérivée sur l'univers de Batman. Actuellement, il est à l’affiche de “A Big Bold Beautiful Journey” aux côtés de Margot Robbie, ou encore “Ballad of a Small Player”, sorti au cinéma le 16 octobre dernier. Si l’acteur est en pleine promotion pour ses films, il a également donné des nouvelles de sa famille, et plus particulièrement de son fils James.

Âgé de 22 ans, James est atteint du syndrome d’Angelman, une maladie neurogénétique rare qui entraîne un déficit intellectuel et moteur sévère ainsi qu’une absence de langage. L’annonce de cette maladie a totalement bouleversé Colin Farrell, qui a arrêté de boire lorsque son fils avait 2 ans.

“Si j’ai laissé derrière moi certaines addictions, c’est grâce à lui. À cette époque, on n’avait pas encore mis de mot sur sa maladie. Le diagnostic du syndrome d’Angelman est arrivé bien plus tard. Mon fils avait besoin d’un père solide. En essayant d’être là pour lui, j’ai trouvé en moi une force que je ne soupçonnais pas. Je voulais vivre pour lui. Et petit à petit, j’ai découvert que je voulais aussi vivre pour moi. Ce qu’il m’a offert, sans le savoir, c’est ce chemin vers une vie plus consciente”, a expliqué Colin Farrell à Gala.

“Ça me terrifie”

Face à la maladie, l’acteur qui était méconnaissable dans "The Batman", a décidé de créer la Fondation Colin Farrell afin de soutenir les enfants adultes souffrant de déficiences intellectuelles. Mais aujourd’hui, Colin Farrell vit une période difficile. Son fils ayant passé l’âge de 21 ans, il ne peut plus recevoir d’aides ni de programmes spéficiques en lien avec sa maladie, comme c’est le cas aux États-Unis. Une étape difficile à vivre pour son père, qui a peur que son fils puisse “se retrouver seul, sans personne pour veiller sur lui”.

“Ça me terrifie. Imaginons que je disparaisse demain, que sa mère ait un accident… Que se passera-t-il alors ? Où ira-t-il ? Dans quelles conditions ? James mérite un quotidien fait de liens, de rires et de découvertes. Et c’est à nous, ses parents, de faire en sorte qu’il puisse y accéder. Je suis aujourd’hui dans une situation où je dois envisager l’avenir de mon fils. Je me retrouve face à une nouvelle réalité : même avec les ressources dont je dispose, il est incroyablement compliqué de lui trouver un lieu de vie où il puisse s’épanouir, se sentir pleinement stimulé, aimé et soutenu”

Malgré la maladie de son fils, Colin Farrell garde espoir et continuera toujours de se battre pour James, qu’il qualifie de “drôle, espiègle et solaire”.