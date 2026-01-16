Connue pour son engagement féministe, une célèbre influenceuse est accusée d'avoir encouragé un viol

Connue pour avoir révélé les accusations de violences sexuelles contre Lomepal, l’influenceuse Jenna Boulmedaïs est accusée par une ancienne amie d’avoir encouragé un viol. Précisions.

Jenna Boulmedaïs est une influenceuse âgée de 24 ans suivie par plus de 248 000 personnes sur les réseaux sociaux. Elle est connue pour ses prises de position engagées, notamment depuis ses révélations sur les accusations de violences sexuelles contre Lomepal.

Elle est, dès lors, devenue une figure du féminisme et multiplie désormais les vidéos pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Il faut dire qu’avec la libération de la parole, ces violences, autrefois taboues, sont désormais exposées au grand jour. On a d’ailleurs pu s’en apercevoir de nouveau, cette semaine, après les terribles révélations d’anciennes employées de Julio Iglesias.

Crédit photo : @jennaboulmedais / Instagram

Cependant, de graves allégations ont récemment été portées contre Jenna Boulmedaïs, accusée d’avoir… encouragé un viol. L’actrice Lisa Jane-Rougerie, âgée de 21 ans, a en effet porté plainte contre son ancienne amie le 3 janvier dernier et a expliqué la situation dans un post Instagram.

“J’ai été incapable de m’opposer”

Les faits se seraient déroulés en juillet dernier, alors que Jenna Boulmedaïs et Lisa Jane-Rougerie étaient en vacances dans le sud de la France. Pendant une soirée, les jeunes femmes auraient rencontré deux hommes, que Jenna aurait invités chez elles. D’après les explications de Lisa Jane-Rougerie, la situation aurait ensuite dégénéré.

“Dans la soirée, Jenna m’a demandé si je souhaitais avoir un rapport sexuel avec l’un d’eux. J’ai refusé clairement et explicitement, indiquant que je voulais dormir. Je me suis retirée dans ma chambre. J’ai alors dû exprimer de nouveau mon refus, cette fois-ci par message, après avoir reçu une nouvelle proposition de la part de Jenna”, a raconté Lisa Jane-Rougerie sur son compte Instagram.

Crédit photo : @lisajanerougerie / Instagram

Malheureusement, la situation s’est envenimée par la suite et Jenna Boulmedaïs est accusée d’avoir encouragé un viol et de ne pas avoir réagi pour aider son amie.

“Malgré mon refus, cet homme est entré dans ma chambre, nu, après qu’il lui a été indiqué que j’étais consentante par Jenna Boulmedaïs. J’ai été incapable de m’opposer ou de réagir en raison de l’effet de sidération dans lequel je me trouvais. Cet homme m’a alors conduite dans la pièce où se trouvait le second homme et Jenna, déshabillés également. J’étais en état de dissociation et de soumission. Mon absence de consentement était manifeste et mes gémissements de douleur n’ont pas été pris en compte par quiconque, mais surtout par Jenna”, a continué Lisa Jane-Rougerie.

Jenna Boulmedaïs dément les accusations

Après plusieurs jours de silence, Jenna Boulmedaïs a réagi publiquement à ces accusations, dans un message qu’elle a également publié sur son compte Instagram le 7 janvier. Dans ce post, elle dément les accusations qui pèsent contre elle.

“Je n’ai jamais organisé, commis, couvert ni encouragé une agression sexuelle ni un viol sous quelque forme que ce soit. J’avais connaissance du viol qu’elle évoque qui s’est tenu en juillet dernier. Je tiens cependant à dire clairement que je n’en ai jamais été à l’initiative et que je n’ai exercé aucune pression ni contrainte sur qui que ce soit”, a affirmé Jenna Boulmedaïs sur Instagram.

Selon des informations du Parisien, Lisa Jane-Rougerie a été auditionnée une nouvelle fois ce mardi 13 janvier pour préciser les faits dont elle a été victime, et elle a réitéré ses accusations.

De son côté, Jenna Boulmedaïs souhaite déposer une plainte pour diffamation envers Lisa Jane-Rougerie. Une enquête pour viol et non-assistance à personne en danger est actuellement en cours afin de déterminer les responsabilités de chacun.