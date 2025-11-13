Une influenceuse aux 3,5 millions d'abonnés accusée d'avoir simulé un cancer pour devenir célèbre, elle avoue tout

En Grande-Bretagne, l’histoire de Brittany Miller fait couler beaucoup d’encre. Une semaine après les révélations du quotidien The Sun, cette influenceuse a reconnu avoir simulé un cancer de l’estomac il y a huit ans, au moment de commencer son activité.

Les accusations étaient accablantes. Et elles se sont avérées malheureusement vraies ! La semaine dernière, The Sun a publié une enquête révélant que Brittany Miller, influenceuse aux 3,5 millions d’abonnés sur TikTok et 537 000 abonnés sur Instagram, avait menti sur sa maladie en début de carrière.

Connue pour ses contenus « lifestyle » et « food », la jeune femme de 29 ans a fait l’objet d’une enquête détaillant comment elle a simulé un cancer de l’estomac de stade 3 pour devenir « une influenceuse de premier plan », alors qu’elle était âgée de 21 ans. L’enquête se base notamment sur le témoignage de la meilleure amie de Britanny Miller.

Crédit photo : Instagram / Brittany Miller

C’était en 2007 et son histoire lui avait permis de se lancer sur les réseaux sociaux. À l’époque, une cagnotte est même ouverte par ses amis mais elle sera rapidement fermée, après deux dons, à la demande de l'intéressée.

Une semaine après ses révélations, la jeune femme s’est confiée face caméra, avouant la vérité à ses abonnés. Son cancer a bel et bien été inventé de toutes pièces. D’ailleurs, l’influenceuse a déjà été condamnée à douze mois de prison avec sursis pour fraude par fausse déclaration en juillet 2020, à cause de cette histoire :

"Je n'ai jamais souhaité parler de cette période car elle a été très compliquée, mais je me dois, à vous mes abonnés et ceux qui me soutiennent, de vous dire la vérité. Je veux aussi mettre un terme aux agissements de ceux qui déforment et exagèrent les faits"

Crédit photo : Instagram / Brittany Miller

Une maladie inventée mais elle dément toute volonté d'escroquerie

L'influenceuse explique avoir inventé cette histoire alors qu'elle était "déprimée" :

"J'avais des pensées suicidaires, j'étais perdue et confuse. J'ai perdu mon partenaire, j'ai perdu mon emploi, et il y a eu pas mal de choses cette année-là qui ont affecté ma santé mentale."

Elle raconte avoir d'abord annoncé à un proche être "malade" et avoir "un cancer" :

"Je ne l'ai pas fait par méchanceté ni pour escroquer qui que ce soit. Je l'ai fait par désespoir. Pour garder mes proches près de moi."

Crédit photo : Instagram / Brittany Miller

Brittanny Miller réfute au passage une volonté de devenir célèbre grâce à ce mensonge, et ce, malgré les propos tenus par son ancienne meilleure amie au travers de l’enquête. Elle ajoute "n'en avoir pas tiré un centime" et travaille désormais à "devenir une meilleure version d'elle-même." Condamnée malgré tout, elle estime avoir reconnu ses torts et s'être excusée.

Aujourd'hui spécialisée dans les "hauls" Temu et Shein, elle a désormais deux enfants. Mais la jeune femme n'en a pas encore terminé avec la justice. The Sun a en effet également révélé qu'un signalement avait été effectué aux services sociaux pour des faits potentiels de maltraitance. Sur ce point, Brittanny Miller ne s'est pas exprimée. Sa dernière vidéo la mettant justement en scène avec ses jumeaux cumule aujourd'hui 2,1 millions de vues sur Tiktok.