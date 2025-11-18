Dan McGrath, célèbre scénariste des Simpson, est mort à 61 ans

Les Simpson

Dan McGrath a écrit 50 épisodes des Simpson et en a produit plus de 20. Il est malheureusement décédé le 14 novembre à l’âge de 61 ans.

Dan McGrath est un scénariste emblématique des Simpson. Il est malheureusement décédé le 14 novembre dernier à l’âge de 61 ans. Sa mort a été annoncée par sa soeur, Gail McGrath Garabadian, dans un post Facebook.

“Il était un homme exceptionnel, unique en son genre. Un fils, un frère, un oncle et un ami incroyable. Nos coeurs sont meurtris”, a-t-elle écrit sur le réseau social.

Dan McGrathCrédit photo : Mark Harrison / IMDB

Plus de 70 épisodes à son actif

Diplômé de Harvard, Dan McGrath a commencé sa carrière en collaborant avec “Saturday Night Live”. Il a été récompensé aux Emmy Awards en 1992 pour son travail dans cette émission, comme le rapporte Télé-Loisirs. Le style du scénariste était basé sur la comédie, mêlant la satire sociale et l’absurde.

Les SimpsonsCrédit photo : Les Simpsons

Plus tard, Dan McGrath a travaillé sur les Simpson dès le début des années 1990. Au total, il a participé à 50 épisodes en tant que scénariste et plus de 20 en tant que producteur.

Des épisodes phares des Simpson

Alors qu'un showrunner a récemment dévoilé comment la série allait se terminer, Dan McGrath a de son côté travaillé sur des épisodes emblématiques des Simpson. Il a notamment remporté un Emmy Award pour le meilleur programme d’animation pour son épisode intitulé “La Phobie d’Homer”.

L'épisode Crédit photo : Les Simpsons

Il est également à l’origine d’autres épisodes devenus cultes comme “Le Diable et Homer Simpson” ou encore “Boy-Scoutz dans le Quartier”.

Malheureusement, sa disparition signe une triste année pour la série des Simpson. Steve Pepoon, également scénariste du programme, est décédé en mai dernier à l’âge de 68 ans.

Source : Télé-Loisirs
