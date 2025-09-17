Il assassine une femme en direct sur Instagram car il veut... « être célèbre »

Un homme a été condamné pour avoir assassiné une femme lors d'un live diffusé sur les réseaux sociaux.

Son désir de célébrité l'a conduit derrière les barreaux.

Un Américain de 39 ans vient d'être reconnu coupable de torture et de meurtre après avoir assassiné une femme en direct sur les réseaux sociaux. L'accusé a justifié ce geste abominable en expliquant qu'il voulait simplement... devenir célèbre.

D'ores et déjà condamné, l'homme connaîtra sa peine dans quelques semaines.

Crédit photo : Police de Baton Rouge

Il assassine une femme en direct sur Instagram

Cette histoire dramatique remonte au mois d'avril 2022. À l'époque, Earl Lee Johnson, alors âgé de 34 ans, est arrêté par la police de Baton Rouge, en Louisiane, pour le meurtre de Janice David. Cette dernière, elle aussi âgée de 34 ans, avait été torturée avant d'être assassinée de plusieurs coups de couteaux, peu de temps auparavant. Une agression mortelle particulièrement abjecte que le meurtrier avait délibérément diffusée en direct sur Instagram.

C'est d'ailleurs le signalement de ce live, par un internaute, qui avait permis l'arrestation du suspect quelques jours après l'assassinat. Entretemps, le corps sans vie de la victime avait été retrouvé dénudé et attaché au volant d'une voiture, stationnée dans un parking.

Crédit photo : DR

Après avoir interrogé Earl Lee Johnson, la police avait alors expliqué que les deux trentenaires avaient « consommé de la drogue pendant plusieurs jours », avant que le meurtrier ne finisse par passer à l'acte. Ce dernier avait d'abord étranglé sa victime avant finalement de la frapper puis de la poignarder à mort. Un drame, qualifié de « diabolique » par les enquêteurs.

Jugé ce vendredi 12 septembre, le meurtrier a été déclaré responsable de ses actes, alors que son avocate avait plaidé une altération du discernement. Son procès a notamment révélé qu'il voulait que « tout le monde » regarde la vidéo du meurtre en direct, « car il voulait être célèbre. ». Des professionnels de la santé mentale ont par ailleurs estimé qu'Earl Lee Johnson était parfaitement conscient de ce qu'il faisait au moment des faits.

Condamné, le coupable sera désormais fixé sur son sort lors d'une prochaine audience, prévue en décembre.