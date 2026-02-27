Césars 2026 : les mots forts d'Emmanuel Curtil, voix française de Jim Carrey, pour sa rencontre avec l'acteur

Lors de la 51ème cérémonie des Césars, Emmanuel Curtil, la voix française de Jim Carrey, a pu rencontrer l’acteur pour la première fois après l’avoir doublé pendant trente ans.

La cérémonie des Césars 2026 s’est tenue ce jeudi 26 février à l’Olympia, à Paris. Pour l’occasion, l’acteur emblématique Jim Carrey était présent, à qui l’on a remis un César d’honneur. Bien que l'acteur ait perdu toute sa fortune estimée à 300 millions de dollars, il reste une figure incontournable du cinéma.



Pour lui rendre hommage, un magnéto sur les moments forts de sa carrière a été diffusé et le public lui a fait une standing ovation. Puis, Jim Carrey a surpris la salle en prononçant un discours entièrement en français, en rendant hommage à ses origines et à sa famille.

“Bonsoir, merci beaucoup, c’est très gentil. En tant qu’acteur, chaque personnage que vous incarnez, c’est comme l’argile du sculpteur que vous forgez avec l’argile de votre coeur”, a-t-il déclaré sur la scène de l'événement.

Emmanuel Curtil rencontre Jim Carrey

Pendant cette soirée, Emmanuel Curtil, la voix française de Jim Carrey depuis plus de 30 ans, a pu faire connaissance avec l’acteur pour la première fois. En effet, le comédien de doublage était présent afin de remettre le prix du meilleur son sur la scène des Césars.

La voix française de Jim Carrey, Emmanuel Curtil, le rencontre pour la toute première fois sur la scène des César. pic.twitter.com/iIvySAQ8u9 — CANAL+ (@canalplus) February 26, 2026 “C’est un véritable honneur pour moi de vous rencontrer ce soir. Enfin ! Vous n’imaginez pas le cadeau que c’est pour un comédien comme moi de doubler un artiste tel que vous. Et à chaque fois que je vous retrouve dans un film, j’ai l’impression de retrouver un vieil ami. Et je vous assure que je fais le max pour vous abîmer le moins possible”, a déclaré Emmanuel Curtil, d’après des propos rapportés par CNEWS.

Il dénonce l’intelligence artificielle

Pendant sa prise de parole lors de la soirée, Emmanuel Curtil en a profité pour s’adresser à Catherine Pégard, la nouvelle ministre de la Culture qui était présente dans la salle, au sujet de l’intelligence artificielle qui menace de plus en plus le monde du cinéma.

“On aimerait bien que Madame la ministre de la Culture, fraîchement nommée, accepte de nous recevoir. Il faut légiférer, protéger les artistes et le public plutôt que les intérêts des géants de la tech. Des acteurs aussi incroyables que Jim Carrey doivent être doublés par de vrais comédiens. Pas par de l’intelligence artificielle mais par des voix humaines, des émotions humaines pour un public humain”, a-t-il déclaré, selon BFMTV.

Cet appel fait écho à cette tribune récemment signée par 4 000 comédiens français qui dénoncent les dérives de l’intelligence artificielle qui reproduit leur voix ou leur image sans leur autorisation. Des protestations qui visent à sensibiliser au développement de cette nouvelle technologie, pas toujours utilisée à bon escient.