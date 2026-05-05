« Effrayante » : méconnaissable, cette star mondiale choque le monde entier avec son costume « sinistre » au Met gala

Heidi Klum est apparue méconnaissable sur le tapis rouge du Met Gala avec une tenue spectaculaire.

Ce lundi 4 mai avait lieu, comme chaque année, le traditionnel Met Gala au Metropolitan Museum of Art de New York.

Toujours très attendu, ce prestigieux événement, organisé pour collecter des fonds au profit de l'Anna Wintour Costume Center, n'a pas failli à sa réputation de soirée placée sous le signe de l'excentricité. Tous les ans, le gala est en effet marqué par les tenues fantasques que portent certains des invités, inspirés par le thème annuel choisi par les organisateurs.

Le cru 2026, dont la thématique était « Fashion Is Art » (« la mode est un art »), n'a pas fait exception et les différentes personnalités, qui ont défilé sur le tapis rouge, ont joué le jeu en respectant, à la lettre, ce « dress code » si particulier.

L'une d'elles a particulièrement retenu l'attention en raison de son apparence pour le moins étonnante.

Crédit photo : capture d'écran / X

Heidi Klum choque sur le tapis rouge du Met Gala

Méconnaissable, la célèbre mannequin allemande de 52 ans est apparue déguisée en... statue grecque. Une tenue spectaculaire et un maquillage époustouflant qui ont autant effrayé qu'émerveillé le public.

Ce déguisement plus vrai que nature en a choqué plus d'un, à commencer par les spectateurs et les journalistes qui ont eu beaucoup de mal à la reconnaître. Son apparence, jugée « bizarre » par de nombreux observateurs, a suscité des réactions mitigées sur la toile, où de nombreux internautes l'ont qualifiée d’« effrayante » ou de « sinistre », indique le média britannique The Independent.

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Cette tenue bluffante serait, selon les médias américains, un hommage à l'œuvre « The Veiled Vestal » (« La Vestale voilée »), réalisée au XIXᵉ siècle par le sculpteur italien Raffaele Monti.

Heidi Klum n'en était pas à son coup d'essai puisqu'elle avait déjà gratifié le gala d'apparitions impressionnantes et spectaculaires par le passé.

Pour rappel, le Met Gala 2026 a rassemblé 450 invités, parmi lesquels se trouvaient certaines personnalités françaises, dont l'influenceuse Lena Mahfouf (plus connue sous le nom de Lena Situations), qui a également fait sensation avec une tenue osée (photo ci-dessous).

Crédit photo : @ lenamahfouf / Instagram