Méconnaissable, Doc Gynéco filmé dans la rue par un fan, la vidéo devient virale

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Doc Gynéco

Sur TikTok, un utilisateur a publié une vidéo dans laquelle on le voit croiser Doc Gynéco dans la rue. Avec ses cheveux gris et sa barbe, le rappeur est méconnaissable.

Doc Gynéco était un rappeur star des années 90 mais depuis, il se fait plus rare dans la vie médiatique. Cependant, il a récemment été aperçu dans les rues de Paris, et une chose est sûre : il a bien changé de look.

Doc GynécoCrédit photo : Getty Images

En effet, un internaute a publié une vidéo sur TikTok dans laquelle on le voit en compagnie de Doc Gynéco. Le rappeur a tellement changé ces dernières années que la vidéo est devenue virale.

Les cheveux blancs de Doc Gynéco

Sur les images, on peut voir un jeune homme en compagnie du rappeur dire, sur le ton de l’humour : “Je suis tombé sur un monsieur, je sais pas qui c’est, mais il me dit quelque chose…” À ce moment là, Doc Gynéco prend la parole et l’on reconnaît immédiatement sa voix, qui n’a pas changé avec le temps.

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La suite après cette vidéo

En revanche, Doc Gynéco est méconnaissable. Il a les cheveux blancs ainsi qu’une barbe apparente, poivre et sel. Malgré le temps qui a passé, l’artiste a conservé son sourire, son énergie et son charisme, ainsi que son timbre reconnaissable.

“Méconnaissable”

Il n’est pas rare de croiser des célébrités dans la rue, qui peuvent être bien différentes que lorsqu'elles sont sur scène. C’est le cas de Madonna qui avait été aperçue, méconnaissable, avec le visage très gonflé.

Cette apparition surprise de Doc Gynéco a beaucoup amusé ses fans, qui ont été nombreux à réagir en postant un commentaire sous la vidéo TikTok.

“Méconnaissable”, “C’est fou comme les cheveux blancs ça lui donnent l’air plus vieux, pourtant son visage et son sourire font jeune”, “Il vieillit bien je trouve, et plus sage avec le temps”, “Doc Gynéco a les cheveux blancs, mais toujours souriant”, ont commenté les internautes.

La vidéo est quant à elle devenue virale puisqu’elle a déjà été vue plus d’un million de fois sur le réseau social.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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