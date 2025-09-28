Emma Watson révèle ce qu'elle recherche avant tout chez un homme

Invitée du podcast «On Purpose with Jay Shetty», l’actrice Emma Watson a fait des révélations sur son type d’homme.

Très discrète depuis l’arrêt de sa carrière, Emma Watson est revenue sur le devant de la scène médiatique.

Il y a quelques jours, l’actrice britannique était l’invitée du podcast « On Purpose with Jay Shetty ». L’occasion pour l’interprète d’Hermione Granger des films Harry Potter de s’exprimer sur l’auteure J.K. Rowling, qui multiplie les déclarations transphobes.

Crédit photo : Jon Furniss/WireImage

Au cours de cette discussion, la comédienne de 35 ans a abordé un autre sujet : sa vie personnelle. La jeune femme s’est confiée sans filtre sur ce qu’elle recherche chez un partenaire.

Une notoriété qui pèse lourd sur la star

La star est formelle : elle préfère fréquenter des personnes qui n’ont pas vu ses films, et ce, pour une raison précise. Emma Watson a révélé que sa notoriété pouvait avoir un impact négatif sur ses rapports avec les autres.

« J’ai l’impression que mon avatar entre dans la pièce de manière inattendue, tout à coup. Et puis je me retrouve à mener une conversation complètement différente si quelqu’un n’a pas encore compris que c’est moi », explique la principale concernée.

Elle ajoute :

«Cela peut être très déshumanisant (...) Voir le comportement de quelqu'un changer complètement peut être une expérience assez déconcertante ».

Crédit photo : Tinseltown/Shutterstock

L’actrice garde sa vie amoureuse privée

Dans la foulée, l’ambassadrice de l’ONU précise que « les rencontres amoureuses » sont difficiles pour tout le monde.

« J'ai l'impression d'être en bonne compagnie, dans ce sens. C’est drôle, parfois les gens s'excusent auprès de moi de ne pas avoir vu mes films. Et je leur réponds "Ne vous excusez pas, s'il vous plaît. C'est un bonheur pour moi " ».

L’actrice et militante féministe a toujours gardé sa vie amoureuse à l’écart des projecteurs pour préserver l’identité de son partenaire.

Crédit Photo : Getty Images