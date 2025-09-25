“Personne n'est jetable” : Emma Watson s'exprime sans filtre sur J.K. Rowling

Emma Watson et J.K. Rowling

Au détour d’un podcast, Emma Watson s’est longuement confiée sur son ressenti concernant sa relation avec J.K. Rowling depuis que cette dernière a pris un virage transphobe à coups de déclarations polémiques.

Comme une sensation que rien ne sera plus jamais comme avant ! Cependant, malgré les distances prises, Emma Watson reste ouverte à une discussion avec J.K. Rowling, espérant que leur affection mutuelle n’ait pas complètement disparu.

L’actrice, révélée par son rôle d’Hermione dans la saga Harry Potter, n’a jamais caché son opposition, comme Daniel Radcliffe, face aux nombreuses déclarations transphobes de l’auteure J.K. Rowling.

Depuis 2018, l’écrivaine clame que les droits des femmes sont menacés par l’extension des droits des personnes transgenres. En juin dernier, elle a même créé un fonds privé pour s’opposer aux « politiques d’inclusion déraisonnables ». Par ailleurs, face à la désapprobation des acteurs de Harry Potter, J.K. Rowling avait déclaré qu'elle ne leur pardonnerait jamais.

Malgré cela, Emma Watson ne perd pas espoir d’entretenir une relation amicale et sincère avec J.K. Rowling. Invitée du podcast "On Purpose with Jay Shetty", l’actrice de 35 ans s’exprime sur sa relation avec la femme qui a signé le point de départ de sa carrière et regrette qu’« une conversation n’ait jamais été possible » à propos des polémiques qui l'entourent.

« Mon souhait le plus cher est que les gens qui ne partagent pas mon opinion m’aiment, et j’espère pouvoir continuer à aimer ceux avec qui je ne partage pas forcément les mêmes opinions. Je crois que personne n’est jetable »

En 2020, Emma Watson avait pris ses distances à sa manière en se déclarant, sur le réseau social X, en faveur des droits des personnes transgenres. Elle a même versé de l’argent à des associations soutenant les jeunes transgenres.

Emma Watson espère une conversation avec J.K. Rowling

Dans le podcast, l’actrice, qui n’a pas tourné depuis Les Filles du docteur March (2019), insiste sur la gratitude qu’elle ressent à l’égard de la romancière écossaise.

« Il n’existe aucun monde dans lequel je pourrais effacer cela. Ou l’effacer elle. Je ne peux faire autrement que concilier ces deux choses apparemment incompatibles et espérer qu’elles se résolvent un jour »

Se disant ouverte à une discussion apaisée avec J. K. Rowling, elle espère avoir cette opportunité un jour avec d’avoir la conversation qu’elles n’ont jamais eu. Même si elles sont diamétralement opposées sur cette question, l’actrice estime que leurs opinions divergentes n’auraient jamais dû dégrader leur relation.

Ainsi, en attendant cette conversation privée, Emma Watson préfère ne plus se prononcer sur ce sujet épineux.

« Je ne veux simplement pas dire quoi que ce soit qui continue d'alimenter un débat et une conversation vraiment toxiques... Je ne fais pas de commentaires... non pas parce que je m'en fiche... mais parce que la façon dont la conversation se déroule me semble vraiment douloureuse. »

Dans un paysage culturel où les lignes de fracture se transforment vite en lignes de front, notamment sur les réseaux sociaux, la jeune actrice signe une posture à contre-courant en prônant l’ouverture vers des opinions qu’elle désapprouve pourtant fermement.

