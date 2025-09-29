J.K. Rowling humilie Emma Watson après sa demande de réconciliation

Récemment, Emma Watson a confié qu’elle serait prête à avoir une discussion apaisée et amicale avec J.K. Rowling. Cependant, cette dernière a répondu en publiant un clip moqueur sur l’actrice sur les réseaux sociaux.

Les tensions entre J.K. Rowling et les acteurs de la saga “Harry Potter” sont toujours aussi intenses. En effet, J.K. Rowling est connue pour ses prises de position contestées et ses propos transphobes. De leurs côtés, Daniel Radcliffe et Emma Watson ont décidé de réagir publiquement en dénonçant la transphobie et en soutenant les personnes trans. Une prise de position que J.K. Rowling n’a pas apprécié puisqu’elle a affirmé qu’elle ne leur pardonnerait jamais.

Il y a quelques mois, la romancière a également tenu des propos virulents envers Daniel Radcliffe, qui incarne Harry Potter dans la saga, ce qui a beaucoup attristé ce dernier. En mars dernier, elle s’est une nouvelle fois attaquée aux trois acteurs principaux de la saga, ravivant les tensions.

Crédit photo : SIPA

J.K. Rowling se moque d’Emma Watson

Il y a quelques jours, Emma Watson est revenue sur cette querelle qui dure depuis plusieurs années. L’actrice s’est confiée sur sa relation avec J.K. Rowling. Bien qu’elle ait pris ses distances, elle avoue qu’elle ne désespère pas d’avoir un jour une conversation avec elle et de retrouver une relation amicale.

“Mon souhait le plus cher est que les gens qui ne partagent pas mon opinion m’aiment, et j’espère pouvoir continuer à aimer ceux avec qui je ne partage pas forcément les mêmes opinions. Je crois que personne n’est jetable”, a-t-elle déclaré.

Crédit photo : YouTube /On Purpose with Jay Shettu

Si Emma Watson se dit prête à parler de nouveau avec J.K. Rowling, ce n’est vraisemblablement pas le cas de cette dernière. Comme le rapporte Unilad, la romancière a décidé de réagir en publiant un clip moqueur sur Emma Watson sur son compte X. Sur les images, on peut voir une comédienne reprendre les propos de l’actrice en se moquant de son accent britannique et de sa prise de position envers J.K. Rowling.

I'm already missing @intel_lady's Angela Rayner,

but I'm here for ALL the spoofs🤣 https://t.co/2jdtD9MYw7 — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 26, 2025 “‘Je n’oublierai jamais l’opportunité qu’elle m’a donnée. Je lui en serai éternellement reconnaissante. Elle a changé ma vie et je ne l’oublierai jamais. C’est un tel privilège, vraiment.’ Mais je suis aussi aux côtés de ceux qui lui souhaitent du mal, la détestent et souhaitent le pire pour elle dans sa vie, mais ces deux choses apparemment incompatibles peuvent exister en même temps”, a parodié la comédienne.

J.K. Rowling a relayé cette vidéo sur son compte, affirmant qu’elle aimait toutes les parodies de cette comédienne. Un acte qui prouve que l’auteure n’a manifestement pas envie de se réconcilier avec Emma Watson, malgré les efforts de cette dernière.