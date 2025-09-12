Emmanuel Karsen, voix française de Sean Penn et Norman Reedus, est mort à 62 ans

Le comédien de doublage Emmanuel Karsen est décédé ce jeudi 11 septembre à l’âge de 62 ans. Il était la voix française de Sean Penn et Norman Reedus, qui incarne Daryl Dixon dans “The Walking Dead”.

C’était une légende dans le monde du doublage. Emmanuel Karsen est décédé ce jeudi 11 septembre à 62 ans, d’une maladie. Le comédien était la voix française de Sean Penn et Norman Reedus, l’acteur qui incarne Daryl Dixon dans “The Walking Dead”. Le comédien de doublage et l’acteur s’étaient d’ailleurs déjà rencontrés, comme l’avait partagé Emmanuel Karsen sur son compte LinkedIn.

Crédit photo : LinkedIn

Emmanuel Karsen était musicien et chanteur puisqu'il était membre du groupe de rock "Les Heroics". Il est entré dans le monde du doublage dans les années 1970. En plus de doubler des acteurs emblématiques, comme Brad Pitt auquel il avait également prêté sa voix à plusieurs occasions, Emmanuel Karsen a doublé de nombreux personnages de jeux vidéo, comme dans Call of Duty, ou dans des animés, avec par exemple le rôle de Ryuk dans Death Note. Comme le rapporte Le Monde, il était également directeur artistique et compte plus de 250 films et séries à son actif.

Les hommages se multiplient

Emmanuel Karsen était le neveu de Dominique Collignon-Maurin, la voix française de Luke Skywalker dans “Star Wars”, qui est décédé début août à l’âge de 76 ans. De nombreux hommages ont afflué suite à l’annonce de la mort d’Emmanuel Karsen, comme celui de Benoît du Pac, un autre célèbre comédien et directeur artistique.

Crédit photo : YouTube

À la fois artiste engagé, musicien et défenseur du métier de comédien, Emmanuel Karsen était très proche de ses fans, avec lesquels il partageait souvent sa passion, lors de conventions ou sur ses réseaux sociaux. Une chose est sûre : il a marqué le monde du doublage et sa voix rocailleuse restera inoubliable.