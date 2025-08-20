Ce film Netflix poignant avec une star de Marvel est déjà numéro 2 et laisse les spectateurs sans voix

Personne ne l’avait vu venir, mais ce thriller avec une star de Marvel cartonne sur Netflix, malgré l’avis partagé des internautes.

Voici un film dont la sortie n’a pas fait grand bruit sur Netflix. Il faut dire qu’en ce moment, tout le monde ne parle que de ce long-métrage d’animation qui est devenu le deuxième film le plus vu de l’histoire de la plateforme.

Malgré tout, ce thriller sorti le 15 août dernier fait mieux que résister au mastodonte animé. En effet, le film se classe actuellement deuxième du Top 10 de Netflix pour la semaine du 11 au 17 août. En trois jours seulement, il a été vu 20,8 millions d’heures.

Crédit photo : Netflix

Ce thriller qui se fait de plus en plus populaire est Night Always Comes, tiré du roman du même nom écrit par Willy Vlautin. Il est porté par Vanessa Kirby (Les 4 Fantastiques : Premiers pas) dont la performance est largement saluée. Voici le résumé fourni par Netflix : « Menacée d'expulsion dans une ville devenue trop chère pour sa famille, une femme s'enfonce au cœur d'une nuit sombre et périlleuse dans l'espoir de réunir 25 000 dollars ».

Des avis partagés mais un film au succès grandissant

Crédit photo : Netflix

Si Night Always Comes a pris la deuxième place des programmes les plus vus de Netflix, les notes qu’il a reçues jusqu’à maintenant ne sont pas aussi hautes. Ainsi, la critique n’a pas été convaincue par ce thriller, lui accordant le score de 56% sur Rotten Tomatoes.

Du côté des spectateurs, le score est plus mitigé. Les notes varient de l’excellent au médiocre. Pourtant, nombre de personnes semblent avoir été emballées par Night Always Comes.

« Il ne faut pas se fier aux critiques ! C'est l'un des meilleurs films que j'aie jamais vus [...] C'était terrifiant et douloureux, mais tellement humain, authentique, plein d'entrain et captivant » ; « Le film était sommaire, mais Vanessa Kirby était géniale » ; « Night Always Comes de Netflix est un aperçu sombre et déchirant de ceux qui vivent ou s'accrochent au seuil de la pauvreté » ;« Ce film est captivant. J'adore le scénario » ; « C’était fantastique, je ne saurais trop le recommander », écrivent les internautes.

Ceux qui n’ont pas aimé parlent d’un scénario alambiqué aux rebondissements approximatifs et au rythme plat. Quoi qu’il en soit, devant le bouche-à-oreille grandissant, il y a fort à parier que Night Always Comes devienne la surprise de cette fin d’été sur Netflix.