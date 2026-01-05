Endettée et menacée d'expulsion à 73 ans, cette ancienne star hollywoodienne lance une cagnotte pour ne pas finir à la rue

L’acteur hollywoodien Mickey Rourke est en proie à de grosses difficultés financières. L’ex-star a récemment lancé une collecte de fonds pour récolter de l’argent et payer son loyer.

Être une célébrité ne signifie pas gagner des millions. Récemment, la chanteuse Lio a ainsi révélé le faible montant de sa retraite, malgré ses 40 ans de carrière et ses titres cultes. Si cette chanteuse française a des difficultés financières, elle n'est pas la seule.

C'est également le cas de Mickey Rourke, un acteur hollywoodien âgé de 73 ans. Au cours de sa longue carrière, ce dernier a notamment été nommé aux Oscars pour son rôle dans "The Wrestler", primé aux Golden Globes et a joué dans une soixantaine de films. En 1991, il a décidé d’abandonner sa carrière d’acteur pour devenir boxeur professionnel, avant de revenir dans le monde du cinéma dans les années 2000.

Crédit photo : The Wrestler

Sa dernière apparition publique remonte à avril 2025, date à laquelle il a été exclu de l’émission de téléréalité britannique “Celebrity Big Brother”, où il a tenu “un langage inapproprié et des comportements inacceptables”, selon BFMTV.

Depuis quelques jours, Mickey Rourke fait à nouveau parler de lui, mais pour une triste raison.

Des difficultés financières

Mickey Rourke loue une maison à Los Angeles mais ne peut plus payer son loyer à cause de difficultés financières. Au départ, son loyer était de 5 200 dollars par mois, mais il a ensuite augmenté à 7 000 dollars par mois, ce qui a contribué à fragiliser sa situation financière. Ne pouvant plus payer, il a accumulé une dette de 59 100 dollars et a reçu un avis d’expulsion à la fin du mois de décembre.

Crédit photo : Star Max

Pour lui venir en aide, Liya-Joelle Jones, son amie et collaboratrice, a créé une collecte de fonds avec son accord, publiée sur GoFundMe.

“Mickey traverse actuellement une période très difficile et il est extrêmement touchant de voir combien de personnes se soucient de lui et souhaitent l’aider”, a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter.

“Une situation très réelle et urgente”

Sur la page de la cagnotte, Liya-Joelle Jones est revenue sur les difficultés rencontrées par Mickey Rourke.

“L'industrie qui l'avait jadis adulé l'a rapidement oublié. S'en sont suivies des années de lutte, non pas pour le spectacle, mais pour la survie : problèmes de santé, difficultés financières et le poids silencieux de l'abandon. Aujourd'hui, Mickey est confronté à une situation très réelle et urgente : la menace d'expulsion de son domicile. Cette cagnotte est créée avec l'accord de Mickey afin de couvrir ses dépenses de logement immédiates et d'éviter qu'il ne se retrouve à la rue”, peut-on lire sur GoFundMe.

Pour le moment, plus de 59 625 dollars ont été récoltés sur la cagnotte, dont l’objectif est fixé à 100 000 dollars.