L'acteur Kiefer Sutherland, connu pour son rôle de Jack Bauer dans « 24 Heures chrono », arrêté pour agression et menace de mort

La police de Los Angeles a annoncé avoir arrêté Kiefer Sutherland, connu pour avoir joué dans la série "24 Heures chrono". L’acteur est accusé d’agression et menace de mort.

Kiefer Sutherland était-il en mode Jack Bauer ? Ce mardi 13 janvier, la police de Los Angeles a annoncé avoir arrêté l’acteur, connu pour son rôle iconique dans la série “24 Heures chrono”, dans la nuit de dimanche à lundi. Kiefer Sutherland est accusé d’avoir agressé un chauffeur VTC dans les rues de la ville californienne.

Selon la police locale, les agents « ont répondu à un appel radio concernant une agression impliquant un chauffeur VTC » sur l’un des grands boulevards de la mégalopole californienne. Ils ont ensuite établi que l’acteur âgé de 59 ans « avait agressé physiquement le chauffeur et avait proféré des menaces criminelles à son encontre », ce qui a conduit à son arrestation.

L’acteur finalement libéré sous caution en attente de son procès

Kiefer Sutherland a été libéré quelques heures plus tard, après avoir versé une caution de 50 000 dollars, selon les registres du shérif du comté de Los Angeles, qui gère les prisons de la région. Toujours selon ces données publiques, l’acteur doit comparaître devant un tribunal le 2 février pour cette affaire.

Contactés par l’AFP, les différents représentants de l’artiste n’ont pas immédiatement répondu. Le chauffeur VTC « n’a subi aucune blessure nécessitant des soins médicaux sur place », a précisé la police.

Kiefer Sutherland est essentiellement connu pour avoir incarné Jack Bauer, l’agent antiterroriste de la série « 24 heures chrono », qui a connu la gloire dans les années 2000. Il a également joué le président des États-Unis dans la série « Designated Survivor ». Parmi ses films les plus connus, on compte « Génération Perdue » (1987), « Stand By Me » (1986) et « Les Trois Mousquetaires » (1993). Son père, l’acteur canadien Donald Sutherland, est décédé en juin 2024.