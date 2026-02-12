Roxane, fille de Gérard Depardieu, dénonce le cyberharcèlement qu'elle subit après avoir soutenu son père

La fille de Gérard Depardieu, Roxane, a récemment dévoilé être victime d’une campagne de cyberharcèlement après avoir soutenu son père lors de son procès en mars dernier. Elle a décidé de répondre à ses haters.

Roxane Depardieu est la fille de Gérard Depardieu et de Karine Silla. L’année dernière, l’acteur a été accusé d’agressions sexuelles et de viols, ainsi que de suspicions de fraude fiscale aggravée. Un procès a eu lieu et en mai dernier, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour avoir agressé deux femmes lors du tournage d’un film.

Pendant ce procès, sa fille Roxane a clairement affiché son soutien à son père. Elle a signé une tribune de soutien le concernant et a été la seule de ses enfants à l’accompagner à son procès.

“Enormément de méchanceté”

Mais depuis sa prise de position, Roxane Depardieu est victime de cyberharcèlement. Elle a décidé de dénoncer cette vague de haine dans des stories publiées sur son compte Instagram ce mardi 10 février.

“Je n’ai pas l’habitude de réagir sur les réseaux sociaux. Cette année, j’ai été cyberharcelée avec énormémént de méchanceté juste à cause de mon père et de ses problèmes. C’est venu avec beaucoup de racisme et d’homophobie (je pensais que ces personnes étaient supposées être “woke”)”, a-t-elle rédigé sur Instagram.

La jeune femme a décidé d’agir en s’exprimant sur les réseaux sociaux, et a répondu à ses haters de la meilleure des manières.

“Comme thérapie personnelle, j’ai décidé de partager les commentaires les plus odieux et de leur envoyer de la lumière et de l’amour. Les trolls doivent être plutôt perdus et s’ennuyer pour dire ce qu’ils disent et quand même se soucier de moi. Merci de m’aider à forger mon caractère, j’envoie de la lumière à tous mes haters”, a-t-elle continué.

Des soutiens pour Gérard Depardieu

Dans les commentaires que la jeune femme a mis en lumière, on peut voir que certains internautes l’ont comparée avec un homme, ont souhaité qu’elle soit abusée sexuellement tandis que d’autres ont suggéré qu’elle avait été adoptée.

Roxane n’est pas la seule femme à avoir soutenu Gérard Depardieu. C’est également le cas de sa mère et ex-femme de l’acteur, Karine Silla, qui a témoigné en sa faveur en 2024.

“Ce dont je peux témoigner, c’est que toutes les femmes qui ont partagé son intimité amoureuse s’accordent à dire une chose essentielle : Gérard n’est pas un prédateur sexuel. Gérard est un homme délicat dans l’intimité amoureuse avec une femme”, a-t-elle déclaré, selon des propos rapportés par Voici.

Un soutien qui peut coûter cher à la famille de Gérard Depardieu.