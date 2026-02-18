La fille de ces deux acteurs stars du cinéma doit cumuler 4 emplois pour subvenir aux besoins de son enfant

Sur les réseaux sociaux, la fille de deux stars du cinéma a fait une révélation surprenante : elle confie jongler avec plusieurs emplois pour s’occuper de sa fille.

Un sujet sensible !

En partageant sur Instagram une vidéo amusante sur les corvées quotidiennes pour une maman solo, Rumer Willis ne s’attendait pas à recevoir une vague de critiques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rumer Glenn Willis (@rumerwillis)

« Je suis la seule à subvenir à ses besoins »

Sous la publication, de nombreux internautes lui reprochent de se plaindre alors qu’elle est la fille de Bruce Willis et Demi Moore, deux stars hollywoodiennes.

Face aux accusations, la jeune femme a poussé un coup de gueule contre ceux qui l’accusent d'être une « nepo baby », autrement dit quelqu’un dont la carrière est facilitée par des parents célèbres.

La suite après cette vidéo

Crédit Photo : Getty Images

Âgée de 37 ans, l’aînée des sœurs Willis a accueilli sa fille Lou en avril 2023 avec son ex-petit ami Derek Richard Thomas et est aujourd’hui mère célibataire.

Dans une longue story, l’actrice - qui a travaillé avec Quentin Tarantino - a répondu à ses haters.

« Je devais simplement clarifier, car il me semble qu’il y a beaucoup de personnes mal informées et impolies dans les commentaires sous cette publication », a-t-elle indiqué.

Dans la foulée, la comédienne explique cumuler quatre emplois pour élever son enfant dignement et balaie les rumeurs selon lesquelles elle recevrait de l’aide de ses parents.

« Je suis la seule à subvenir à ses besoins. Je ne vis pas d'un fonds fiduciaire et je ne reçois pas d'argent de mes parents. La plupart du temps, je n'ai pas d'aide avec elle », a-t-elle expliqué.

Crédit Photo : Rumer Willis / Instagram

Consciente de ses privilèges

Dans son texte, Rumer Willis admet toutefois avoir grandi dans un milieu extrêmement privilégié

« Je veux répondre à cela avec précaution, car je pense qu’il y a un malentendu sur ce que je voulais vraiment dire. Je suis très consciente des privilèges dont je bénéficie, que beaucoup n’ont pas, et je ne les considère pas comme acquis », a-t-elle confié.

Avant d’ajouter :

« Je sais qu’il y a des réalités que je ne connaîtrai jamais pleinement, et je les respecte. Mais ce post en particulier ne portait pas sur le privilège ni sur la comparaison des circonstances, et j’ai l’impression que les gens supposent que je l’ignorais, alors que ce n’était pas le sujet que je voulais aborder ».

Crédit Photo : Rumer Willis / Instagram

Pour conclure, la jeune femme invite ses abonnés à prendre du recul avant de la juger.