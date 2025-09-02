Mort de Graham Greene, acteur culte de « Danse avec les loups », « Twilight » et « La Ligne verte », à 73 ans

En quarante ans de carrière, l’acteur Graham Greene a joué dans de nombreux films cultes. Il est malheureusement décédé ce lundi 1er septembre à l’âge de 73 ans.

Graham Greene est un grand acteur canadien qui a joué dans de nombreux films devenus cultes. Sa carrière a commencé au théâtre, lorsqu’il a participé à plusieurs productions canadiennes et anglaises dans les années 1970. Il s’est ensuite tourné vers la télévision en jouant dans le drame canadien “The Great Detective”, diffusé en 1979.

Mais le rôle qui a fait décoller sa carrière est celui de Kicking Bird dans le film “Danse avec les loups”. Graham Greene a joué l’un des rôles principaux, le sorcier de la tribu Sioux qui accueille John Dunbar. L’acteur a été nominé aux Oscars pour ce rôle dans la catégorie du meilleur second rôle masculin. Le film lui-même a obtenu douze nominations aux Oscars et en a remporté sept, dont celui du meilleur film.

Crédit photo : Danse avec les loups

Une grande diversité de rôles

En plus de cela, Graham Greene a joué dans “Maverick”, “Une journée en enfer” et “La Ligne verte”. Dans ce dernier film, il jouait le rôle d’Arlen Bitterbuck, un prisonnier aux côtés de Tom Hanks. Pour son interprétation, il a reçu une nomination pour les SAG Awards pour la meilleure performance de l’année, selon Le Figaro.

Crédit photo : La Ligne Verte

Graham Greene a également participé à la saga “Twilight” en jouant Harry Cleawater, le chef d’une tribu de loups-garous. En octobre, la saga sur les vampires et les loups-garous va faire son grand retour au cinéma, l'occasion de revoir l'acteur sur grand écran.

Crédit photo : Twilight

En définitive, Graham Greene a interprété une grande variété de rôles au cinéma, une diversité qui lui tenait à coeur.

“J’ai tendance à progresser dans ma carrière et à accepter des rôles uniques et différents. J’ai joué Dieu deux fois. J’ai joué des juges, des avocats, des médecins, des policiers et des détectives. La diversité des rôles est ce que j’aime jouer. Je n’aime pas être catalogué comme tel, car on reste coincé dans un seul rôle”, avait-il expliqué à Salon en 2021.

Graham Greene est décédé

En plus du cinéma, Graham Greene a joué dans de nombreux séries télévisées comme “The Last of Us”, “Riverdale”, “Into the West”, American Gods”, “Defiance” ou encore “Numbers”. Son dernier rôle d’acteur était dans “Sweet Summer Pow Pow”, un film sorti en février 2025. Graham Greene était considéré comme “le pionner des acteurs autochtones”. En 2021, il a reçu une étoile sur le Canada’s Walk of Fame, l’équivalent canadien du Hollywood Walk of Fame.

Crédit photo : Abaca

Malheureusement, Graham Greene est décédé ce lundi 1er septembre à l’âge de 73 ans, dans un hôpital de Toronto. L’acteur était malade depuis plusieurs années et s’est éteint entouré de sa famille. L’annonce de sa mort a été faite par son agent Gerry Jordan auprès du média canadien CBC.

“C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons la disparition paisible de l’acteur multi-récompensé et la légende canadienne Graham Greene”, a-t-il déclaré.

À l’annonce de sa mort, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux.

“RIP Graham Greene. C’était l’un de ces merveilleux acteurs que j’ai toujours aimé voir dans n’importe quel rôle”, “Repose en paix, Graham. Ton esprit, ton humour et ta grâce ne seront jamais oubliés”, “C’est vraiment triste. Graham était si reconnaissable et apportait tellement de profondeur à chaque rôle qu’il jouait”, ont commenté les internautes d’après des propos rapportés par The Sun.

Un grand acteur qui restera inoubliable dans le monde du cinéma.