“Il est devenu gros de fou”, “Il a pris 30 kg” : Florent Manaudou victime de critiques sur son poids

Depuis quelques jours, une photo de Florent Manaudou circule sur les réseaux sociaux, et les internautes ne sont pas tendres. L’athlète reçoit de nombreuses critiques sur son poids.

L’ancien champion olympique de natation Florent Manaudou est actuellement la cible d’une vague de critiques grossophobes. Ce dimanche 8 mars, l’athlète assistait au match opposant l’Olympique Lyonnais à Paris FC, au Groupama Stadium. Il était dans les tribunes, en compagnie de l’ancien footballeur Bafétimbi Gomis.

Crédit photo : @RMCsport / X

Ce jour-là, une photo de Florent Manaudou a fait le tour des réseaux sociaux et est rapidement devenue virale. La raison ? Le sportif semble avoir pris du poids, ce qui n’a pas échappé aux internautes.

“Il a triplé de volume”

En effet, les internautes sont nombreux à avoir critiqué l’apparence de Florent Manaudou.

“Il est devenu gros de fou”, “Il a triplé de volume”, “Florent Manaudou a pris 30 kg ?”, “C’est vraiment lui ?”, ont commenté les internautes, selon Marie France.

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Florent Manaudou n’est malheureusement pas la seule cébérité à avoir reçu autant de critiques virulentes sur son physique après avoir pris du poids. C’est également le cas d’Alizée, qui a été victime de grossophobie lors de sa dernière apparition sur scène, ou encore de Nelly Furtado, qui a décidé de mettre fin à sa carrière après avoir reçu des critiques sur son poids.

“J’ai grossi, j’ai des seins, du ventre”

Si les internautes n’ont pas été tendres avec Florent Manaudou, d’autres ont tenu à prendre sa défense.

“Faire du bodyshame sur Florent Manaudou, faut vraiment avoir les épaules solides”, “Entre la fin de 20 ans à faire tant de sacrifices puis une dépression, c’est normal de ne pas rester avec le corps qu’il avait”, “Il a pris 30 kg mais il te soulève tous les jours”, ont-ils commenté.

Crédit photo : Icon Sport

Pour le moment, le principal intéressé n’a pas réagi à ces critiques. Cependant, il avait affirmé lui-même avoir pris du poids lors de son apparition dans “Danse avec les stars”, lorsqu’il est venu faire une surprise à sa soeur Laure qui participe à la compétition. Dans une remarque pleine d’auto-dérision, il avait affirmé : “J’ai grossi, j’ai des seins, du ventre… Il faut garder la chemise !”

Bien qu’il ait pris du poids, Florent Manaudou est heureux dans sa vie, notamment depuis sa rencontre avec la danseuse avec Elsa Bois, avec qui il est en couple. Et au final, c’est le plus important pour l’athlète.