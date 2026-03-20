Isabelle Mergault, actrice et réalisatrice, est décédée à l'âge de 67 ans

Figure phare du paysage audiovisuel français, Isabelle Mergault est décédée ce vendredi 20 mars à l’âge de 67 ans. Elle se battait depuis plusieurs mois contre un cancer.

Le monde du cinéma est en deuil. Quelques jours après avoir appris le décès du comédien Bruno Salomone à l’âge de 55 ans, une triste nouvelle a été annoncée ce vendredi 20 mars par Laurent Ruquier. Isabelle Mergault, comédienne et réalisatrice, est décédée ce matin à l’âge de 67 ans.

“Sa famille, ses amis, ont la douleur de vous annoncer que la réalisatrice, actrice et humoriste Isabelle Mergault est décédée ce matin, à Neuilly-sur-Seine, des suites d’un cancer contre lequel elle se battait courageusement depuis plusieurs mois”, a indiqué le communiqué annonçant sa mort, selon Le Parisien.



Crédit photo : France Télévisions

Actrice et réalisatrice

Isabelle Mergault a fait ses débuts dans le monde du cinéma en tant qu’actrice en jouant des seconds rôles comiques dans les années 1980. Reconnaissable à son cheveu sur la langue, elle n’hésitait pas à en jouer, ce qui a fait sa singularité.

Tout au long de sa carrière, Isabelle Mergault a joué dans une trentaine de films. Elle a également réalisé plusieurs longs-métrages dont “Je vous trouve très beau” avec Michel Blanc, décédé à l’âge de 72 ans en 2024, qui a remporté le César du meilleur premier film en 2007. Isabelle Mergault a ensuite réalisé “Enfin veuve”, “Donnant donnant” et “Des mains en or”.

Figure emblématique des “Grosses Têtes”

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Isabelle Mergault avait plusieurs cordes à son arc puisqu’elle a également été scénariste et dramaturge. Elle a aussi fait du théâtre en jouant dans des pièces comiques. Mais si elle est devenue si populaire auprès des Français, c’est pour ses apparitions dans des émissions de radio et de télévision, notamment aux côtés de Laurent Ruquier.

Crédit photo : RTL

Comme le rapporte BFMTV, elle a commencé dans “Rien à cirer” en 1998 avant de rejoindre “On va s’gêner” puis “On a tout essayé” sur France 2. Depuis la fin des années 1980, elle était également sociétaire de l’émission “Les Grosses Têtes”, sur RTL.

Un départ brutal qui va laisser un vide dans le paysage audiovisuel français.