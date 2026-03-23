Le dernier message troublant d'Isabelle Mergault glace le sang des internautes après sa mort

Depuis que l’on a appris son décès, les hommages se multiplient pour Isabelle Mergault. Mais son dernier message troublant, publié sur les réseaux, a fait réagir ses fans.

Isabelle Mergault, un départ soudain

Isabelle Mergault est décédée ce vendredi 20 mars sans que l’on s’y attende. Il faut dire qu’en privé, l’actrice et réalisatrice menait un combat contre le cancer des poumons qu’elle avait choisi de garder secret.

Depuis, c’est le dernier message qu’elle a publié sur son compte X qui attire l’attention. Celle qui était sociétaire des Grosses Têtes sur RTL était connue pour son humour, parfois noir, et son ironie lorsqu’elle abordait certains sujets sensibles. Et son dernier message ne fait pas exception.

Une énigme qui a troublé ses fans sur X

Crédit photo : Abaca

Le 28 février dernier, Isabelle Mergault a publié une devinette sur X : « Comment appelle-t-on une personne qui aime être seule, qui ne dérange personne et qui n’aime pas être dérangée ? » Puis, elle donnait la réponse : « Un mort ». Si à ce moment, la blague prêtait à sourir, elle a un goût quelque peu amer aujourd’hui. Plusieurs fans de la comédienne ont d’ailleurs réagi à contre-temps :

La suite après cette vidéo « Non c’est une mauvaise blague Isa » ; « Involontairement un dernier message plein de malice », peut-on lire.

Cette blague à l’humour noir était l’une des marques de fabriques d’Isabelle Mergault. Pourtant, c’est bien cet humour, son phrasé si unique et sa personnalité joviale qui plaisaient tant. Ce week-end, c’est son ami et comparse des Grosses Têtes, Laurent Ruquier, qui confiait au Parisien : « Elle ne se rendait pas compte à quel point elle était populaire ».

Avant cela, l'animateur radio lui avait rendu un hommage poignant sur Instagram : « Au revoir Isabelle. Si j’écris ce texte, c’est parce que je veux que tu saches encore combien nous t’aimons », écrivait-il notamment.

Selon Laurent Ruquier, les obsèques d’Isabelle Mergault devraient avoir lieu dans « une semaine » en présence de sa famille, de ses amis et de ses collègues. Ce lundi 23 mars, un hommage lui sera également rendu dans Les Grosses Têtes sur RTL dès 15h30.