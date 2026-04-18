L'actrice française Nadia Farès est morte à l'âge de 57 ans

L’actrice française Nadia Farès s’est éteinte ce vendredi 17 avril à l’âge de 57 ans, cinq jours après un accident dans une piscine parisienne, où elle avait été retrouvée inconsciente et plongée dans le coma.

Le monde du cinéma est en deuil.

La comédienne, âgée de 57 ans, est décédée vendredi des suites de cet accident survenu quelques jours plus tôt, comme l’ont confirmé ses filles, Shana et Cylia Chasman, dans un message transmis à l’AFP.

« C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès ce vendredi de Nadia Farès. La France a perdu une grande artiste, mais pour nous, c’est avant tout une mère que nous venons de perdre ».

Crédit photo : @nadia_fares / Instagram

Le message poignant de ses filles

Dans la nuit, Cylia Chasman avait également partagé un message bouleversant sur Instagram, rendant hommage à sa mère.

« Maman. C’est un chagrin dont je ne me remettrai jamais. Chaque jour, je me réveille en priant pour que ce ne soit qu’un cauchemar et que tu sois encore avec nous. Je sais que tu t’es battue de toutes tes forces pour tes enfants », a écrit la jeune femme, âgée de 20 ans, en anglais.

Avant d’ajouter :

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« Merci de t’être battue, merci de m’avoir donné la vie, merci pour chaque souvenir, pour les rires, pour les larmes. Je t’aime, je t’aime, je t’aime. Repose en paix, maman. Sois mon ange pour toujours. J’en ai besoin ».

Crédit photo : @nadia_fares / Instagram

Une figure du cinéma français

Nadia Farès commence sa carrière dans les années 1990, notamment à la télévision dans les séries Navarro et l’Exilé.

Elle se tourne ensuite vers le cinéma et apparaît dans plusieurs films, dont le thriller Elles n’oublient jamais de Christopher Frank, Dis-moi oui d’Alexandre Arcady ou encore Hommes, femmes : mode de l’emploi de Claude Lelouch.

Crédit photo : @nadia_fares / Instagram

Elle se fait connaître du grand public dans Les Rivières pourpres, aux côtés de Jean Reno et Vincent Cassel.

Discrète ces dernières années, Nadia Farès était toutefois très active sur son compte Instagram.