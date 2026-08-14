“J'annonce la fin” : Florent Manaudou met un terme à sa carrière de nageur à 35 ans

Six fois médaillé olympique, Florent Manaudou met fin à sa carrière de nageur et prend sa retraite à l’âge de 35 ans. Il fera ses adieux ce samedi.

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Florent Manaudou

Ce jeudi 13 août, Florent Manaudou a annoncé la fin de sa carrière de nageur. Six fois médaillé olympiques, ce champion de la natation a battu des records tout au long de sa carrière.

Le parcours de Florent Manaudou a commencé en 2011. Seulement un an après ses débuts sur la scène internationale, le nageur remporte la médaille d’or aux JO de Londres 2012 sur le 50 mètres nage libre, à seulement 21 ans.

Florent ManaudouCrédit photo : Reuters

Six fois médaillé olympique

Florent Manaudou remporte ensuite deux médailles d’argent aux JO de Rio, sur le 50 mètres nage libre et le relais 4x100 mètres nage libre. Face à la pression médiatique, il décide ensuite de faire une pause entre 2016 et 2019 pour se consacrer au handball.

Puis il revient et participe aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 où il remporte une nouvelle médaille olympique d’argent sur le 50 mètres nage nibre. Il devient ainsi le premier nageur français à se hisser sur trois podiums olympiques d’une même épreuve sur trois éditions consécutives.

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Florent Manaudou prend sa retraite

En 2024, Florent Manaudou a été le porte-drapeau lors des JO de Paris et a remporté deux nouvelles médailles de bronze dans ses disciplines de prédilection. Bien qu’il ait été victime de critiques sur son poids, au total, le nageur a été six fois médaillé aux Jeux Olympiques.

Florent Manaudou et les commentateurs du championnatCrédit photo : France Télévisions

Après cette belle carrière, le petit frère de Laure Manaudou a décidé de prendre sa retraite à l’âge de 35 ans. Il n’avait plus nagé en compétition depuis les JO de Paris en 2024.

“Deux ans après, ça y est, j’annonce la fin, ce sera samedi à 18h”, a-t-il déclaré à France Télévisions.

Le champion de natation fera officiellement ses adieux ce samedi 15 août lors des Championnats d’Europe de natation à Paris. Une cérémonie sera prévue à son honneur.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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