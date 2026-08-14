The Weeknd révèle la drôle d'origine de son pseudonyme et envisage de reprendre son vrai nom

The Weeknd a un peu choisi son nom de scène par hasard. Aujourd’hui, alors qu’il s’est lancé dans le cinéma, il envisage de reprendre son nom de naissance.

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The Weeknd

De Abel Tesfaye à The Weeknd

Ces dernières années, The Weeknd s’est diversifié dans des activités au-delà de la musique. On l’a ainsi vu à la télé dans la série décriée The Idol, en 2023, puis au cinéma dans l’immense flop Hurry Up Tomorrow, en 2025, aux côtés de Jenna Ortega.

Dans ces deux projets, le chanteur est crédité sous son vrai nom, Abel Tesfaye. D’ailleurs, celui que l’on connaît plus sous le pseudonyme The Weeknd a récemment songé à changer son pseudonyme pour adopter son vrai nom pour sa carrière.

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The Weeknd explique l’origine de son pseudonyme musical

The Weeknd dans The IdolThe Weeknd dans The Idol. Crédit photo : HBO

Contrairement à ce que l’on pense, The Weeknd n’a pas adopté ce nom de scène parce qu’il préfère le week-end à la semaine de travail. C’est une aventure qui l’a encouragé à l’adopter, presque par hasard. Sur Reddit, l’interprète de Blinding Lights a expliqué les origines de son surnom :

« J'ai quitté la maison vers 17 ans, j'ai abandonné le lycée et j'ai convaincu Lamar [membre du collectif XO] d'en faire autant, lol. On a pris nos matelas chez nos parents, on les a jetés dans le van d'un ami, on est partis un week-end et on n'est jamais rentrés chez nous ».

Voilà d’où proviendrait ce surnom : d’un voyage qui aurait dû durer deux jours mais qui finalement s’est prolongé, permettant au natif de Toronto de se lancer dans une carrière musicale fructueuse. « Je détestais mon nom à l'époque cela dit, alors j'ai essayé [d’utiliser The Weekend] comme nom de scène. Ça sonnait bien. J'ai retiré le "e" parce qu'il y avait déjà un groupe canadien qui s'appelait The Weekend », a-t-il poursuivi.

The Weeknd dans Hurry Up TomorrowThe Weeknd dans Hurry Up Tomorrow. Crédit photo : Lionsgate

Si l’on pensait que The Weeknd allait mettre un terme à sa carrière musicale pour se lancer dans le cinéma, le principal intéressé à mis les choses au clair. Lors d’un récent concert en Suède, le chanteur a déclaré : « Je ne disparaîtrai jamais. J'aime trop ça pour ne jamais disparaître. J'ai un peu tâté de la retraite, et je n'aime pas ce que ça fait. Je serai là pour toujours avec vous ».

Voilà donc qui devrait rassurer ses fans. Reste à savoir si on le retrouvera toujours sous le surnom The Weeknd ou bien Abel Tesfaye sur scène.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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