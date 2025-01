« Je donne le biberon » : à 81 ans, Robert De Niro se confie sur sa vie de papa mouvementée

En avril 2023, Robert De Niro est devenu papa pour la septième fois à l’âge de 80 ans. Près de deux ans plus tard, il se confie sur sa paternité.

Robert De Niro est un grand acteur qui, en plus d’avoir connu une longue carrière professionnelle, a une vie personnelle bien remplie puisqu’il est le père de sept enfants. Il a eu un premier garçon, Raphaël, né d’une union avec l’actrice américaine Diahnne Abbott. Il a ensuite adopté Drena, la fille de son épouse née d’une précédente union, avant d'accueillir des jumeaux près de 10 ans plus tard, nés d’une mère porteuse. Robert De Niro a ensuite eu deux autres enfants avec Grace Hightower, qu’il a épousée en 1997.

Crédit photo : Getty Images

Mais ce n’est pas tout. En avril 2023, Robert De Niro a annoncé être papa d’une petite fille, née le même mois, avec sa compagne Tiffany Chen, actrice et championne d’arts martiaux, de 35 ans sa cadette. À 80 ans, l’acteur a donc une fois de plus agrandi sa famille, pour son plus grand bonheur.

“Je suis un père de 80 ans et c’est super ! Tout ce qui me consume ou me préoccupe disparaît quand je la regarde. C’est tout simplement merveilleux. Je veux être auprès d’elle aussi longtemps que possible pour en profiter”, avait-il confié dans une interview accordée à AARP et dont les propos ont été relayés par le magazine Elle.

Les confidences de Robert De Niro

Mais comment se passe la vie de papa quand on a plus de 80 ans ? Dans une interview accordée au Sunday Times ce samedi 4 janvier, Robert De Niro s’est exprimé à ce sujet. Il a notamment confié qu’il ne participait pas à toutes les tâches liées à la vie avec un jeune enfant. Comme le rapporte CNEWS, il ne change plus les couches et laisse cette tâche à sa compagne.

Crédit photo : Instar

Cependant, Robert De Niro est bien là pour sa fille puisque c’est lui qui se lève le matin quand elle se réveille. Il aime passer du temps avec elle à regarder Ms Rachel, une youtubeuse célèbre aux États-Unis qui propose du contenu éducatif pour les enfants.

“Je passe mes matinées à regarder avec elle Ms Rachel et je lui donne son biberon”, a confié Robert De Niro.

Une vie de papa bien remplie pour cet acteur emblématique.