«Je n'avais rien d'autre» : cash, Al Pacino avoue regretter avoir joué dans ce film de Gad Elmaleh

À 84 ans, l’acteur Al Pacino a publié ses mémoires et a fait quelques révélations inédites concernant certains de ses tournages, notamment un, avec Gad Elmaleh…

Ce 18 octobre 2024, l’acteur Al Pacino, notamment connu pour son rôle dans Le Parrain, a sorti ses mémoires : Sonny Boy : Mémoires. Dans ce livre, la star de 84 ans, aujourd’hui, se confie sur son parcours et sa vie professionnelle, qui l’a parfois amené à accepter des rôles, à contre-cœur. Dans ses mémoires, il confie avoir perdu toute sa fortune par la faute d’un comptable corrompu. Il précise avoir “reçu des avertissements selon lesquels son comptable de l’époque, un type qui avait beaucoup de clients célèbres, n’était pas digne de confiance”.

Après avoir découvert les agissements de son comptable, l’acteur s’est dit : “Je suis foutu”. Avant d’ajouter : “J’étais fauché. J'avais 50 millions de dollars, et puis je n’avais plus rien. J’avais des biens, mais je n’avais pas d’argent.”

"J’étais ruiné"

Alors qu’il a été ruiné à 70 ans, l’acteur culte a dû se reconstruire une fortune. Pourtant, sans le succès d’antan : “Je n’étais pas un jeune homme, et je n’allais pas gagner autant d’argent en jouant dans des films que je ne l'avais fait auparavant”, explique-t-il dans ses mémoires.



Crédit : Jack & Julie

Des finances dans le rouge qui l’ont poussé à accepter des rôles qu’il n’aimait pas, notamment dans un film co-écrit par Adam Sandler et Gad Elmaleh, Jack et Julie : “Jack et Julie a été le premier film que j’ai fait après avoir perdu mon argent. Pour être honnête, je l’ai fait parce que je n’avais rien d’autre. Adam Sandler me voulait, et ils m’ont payé cher pour ça. Alors, je suis allé le faire, et ça m’a aidé. J’adore Adam, c’était merveilleux de travailler avec lui et c’est devenu un ami cher. Il se trouve aussi qu’il est un grand acteur et un sacré type.” Aujourd’hui âgé de 84 ans, Al Pacino a su se refaire une santé financière, aux dépens, parfois, de ses envies cinématographiques. Au moins, la star fait preuve d’honnêteté.

Crédit : Jack & Julie