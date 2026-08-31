“Je ne remarcherai plus” : en fauteuil roulant, Mimie Mathy se confie sur sa maladie

Atteinte du syndrome de la queue-de-cheval, Mimie Mathy ne peut plus marcher et se déplace désormais en fauteuil roulant. Elle se confie sur sa nouvelle vie.

Par 

Ajoutez-nous à vos sources préférées
Mimie Mathy en fauteuil roulant

Mimie Mathy, 69 ans, est une personnalité très appréciée des Français, notamment pour son implication dans les Enfoirés et pour son rôle dans la série “Joséphine, ange gardien”. Malheureusement, la comédienne souffre de problèmes de santé puisqu’elle est atteinte du syndrome de la queue-de-cheval.

Il s’agit d’une maladie neurologique qui atteint les racines nerveuses du bas de la colonne vertébrale et provoque des douleurs intenses ainsi que des pertes de sensation, jusqu’à la paralysie du bas du corps. Ce syndrome touche plus fréquemment les personnes de petite taille.

“Je ne marche plus du tout”

Après avoir subi plusieurs opérations, Mimie Mathy ne peut plus marcher et se déplace désormais en fauteuil roulant. La comédienne s’est confiée sur sa maladie dans l’émission “Sept à Huit”, diffusée ce dimanche 30 août sur TF1. D’après ses explications, son état de santé a commencé à se dégrader il y a près d’un an.

“J’ai été opérée quatre fois pour élargir le canal rachidien et dégager tous les nerfs qui permettent la mobilité. Petit à petit, il n’y a plus d’opération possible. Ce n’était pas une surprise, mais je pensais que ça viendrait un petit peu plus tard. Depuis six mois, je ne marche plus du tout. Sans miracle, je ne remarcherai pas”, a-t-elle confié.

Mimie Mathy en fauteuil dans Crédit photo : @septahuit_off / Instagram

La suite après cette vidéo

“Ça ne m’empêchera pas de tourner”

Malgré sa maladie, Mimie Mathy ne compte pas tirer un trait sur sa carrière, bien au contraire.

“Il y a des moments où ce n’est pas facile d’accepter de devenir plus dépendante, mais je n’ai pas le choix. Ça ne m’empêchera pas de tourner, ni d’écrire, ni de voyager”, a-t-elle affirmé.

Mimie Mathy souhaite désormais monter sur scène et créer un spectacle pour aborder le thème du handicap. Elle pourrait également jouer dans une nouvelle série dans laquelle elle incarnerait une avocate en fauteuil roulant. Pour le moment, nous ne savons pas si elle pourra garder son rôle dans “Joséphine, ange gardien”.

Suivez-nous sur Google

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

À lire aussi
Sophie Cunningham
Une basketteuse fait scandale en montrant ses fesses avant un match, les fans demandent sa suspension
Image tirée du documentaire La mort de la femme du pasteur
Ce documentaire glaçant est numéro 1 sur Netflix, les spectateurs sont sous le choc 
Stephen King
Ce classique de Stephen King inspiré de Lovecraft va être adapté en série de 6 épisodes sur Prime Video
Image tir&eacute; du film d&#039;animation Avatar Aang : Le dernier ma&icirc;tre de l&rsquo;air
Ce film d'animation est numéro 1 dans le monde depuis 1 mois, les spectateurs sont conquis