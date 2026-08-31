“Je ne remarcherai plus” : en fauteuil roulant, Mimie Mathy se confie sur sa maladie

Atteinte du syndrome de la queue-de-cheval, Mimie Mathy ne peut plus marcher et se déplace désormais en fauteuil roulant. Elle se confie sur sa nouvelle vie.

Mimie Mathy, 69 ans, est une personnalité très appréciée des Français, notamment pour son implication dans les Enfoirés et pour son rôle dans la série “Joséphine, ange gardien”. Malheureusement, la comédienne souffre de problèmes de santé puisqu’elle est atteinte du syndrome de la queue-de-cheval.

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Il s’agit d’une maladie neurologique qui atteint les racines nerveuses du bas de la colonne vertébrale et provoque des douleurs intenses ainsi que des pertes de sensation, jusqu’à la paralysie du bas du corps. Ce syndrome touche plus fréquemment les personnes de petite taille.

“Je ne marche plus du tout”

Après avoir subi plusieurs opérations, Mimie Mathy ne peut plus marcher et se déplace désormais en fauteuil roulant. La comédienne s’est confiée sur sa maladie dans l’émission “Sept à Huit”, diffusée ce dimanche 30 août sur TF1. D’après ses explications, son état de santé a commencé à se dégrader il y a près d’un an.

“J’ai été opérée quatre fois pour élargir le canal rachidien et dégager tous les nerfs qui permettent la mobilité. Petit à petit, il n’y a plus d’opération possible. Ce n’était pas une surprise, mais je pensais que ça viendrait un petit peu plus tard. Depuis six mois, je ne marche plus du tout. Sans miracle, je ne remarcherai pas”, a-t-elle confié.

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“Ça ne m’empêchera pas de tourner”

Malgré sa maladie, Mimie Mathy ne compte pas tirer un trait sur sa carrière, bien au contraire.

“Il y a des moments où ce n’est pas facile d’accepter de devenir plus dépendante, mais je n’ai pas le choix. Ça ne m’empêchera pas de tourner, ni d’écrire, ni de voyager”, a-t-elle affirmé.

Mimie Mathy souhaite désormais monter sur scène et créer un spectacle pour aborder le thème du handicap. Elle pourrait également jouer dans une nouvelle série dans laquelle elle incarnerait une avocate en fauteuil roulant. Pour le moment, nous ne savons pas si elle pourra garder son rôle dans “Joséphine, ange gardien”.