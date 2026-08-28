Ce film d'animation tiré d'une série culte des années 2000 est numéro 1 dans le monde depuis 1 mois, les spectateurs sont conquis

Sorti fin juillet sur Paramount+, ce long-métrage d’animation est toujours numéro 1 dans le monde !

Cet été, les plateformes de streaming ont gâté leurs abonnés en proposant de nombreux contenus à succès, comme ce thriller mexicain disponible sur Netflix ou cette série d’action diffusée sur Prime Video.

De son côté, Paramount+ a frappé fort avec la sortie d’Avatar Aang : Le dernier maître de l’air, le 25 juillet dernier.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce long-métrage d’animation a su trouver son public, aussi bien auprès des fans de la première heure que les nouveaux venus.

Crédit Photo : Paramount+

Ce film d’animation cartonne sur Paramount+

Si le film séduit autant, c’est parce qu’il est la suite directe de la série télévisée d’animation, Avatar, le dernier maître de l’air, diffusée entre 2005 et 2008 sur Nickelodeon. De quoi faire plaisir aux plus nostalgiques d’entre nous. Le pitch ?

« Avatar Aang, le dernier Maître de l'Air, apprend l'existence d'un pouvoir ancestral qui pourrait sauver sa culture. Avec ses amis, il se lance dans une quête mondiale pour le trouver avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains », dévoile le synopsis officiel.

Côté casting, on retrouve les acteurs Eric Nam, David Bautista, Taika Waititi ou encore Geraldine Viswanathan. Une distribution cinq étoiles qui fait envie. Pour la VF, la quasi-totalité du casting d'origine a été rappelée, un souci du détail important pour les fans.

Depuis son arrivée sur Paramount+, il y a environ un mois, Avatar Aang : Le dernier maître de l’air occupe la première place du classement mondial, notamment en Amérique centrale et du Sud. En France, le film arrive sixième, selon les données de FlixPatrol.

La suite après cette vidéo

Les spectateurs conquis

Les critiques sont également très positives pour Avatar Aang : Le dernier maître de l’air, qui affiche une moyenne de 4/5 sur le site spécialisé Allociné.

Une personne enthousiaste a commenté :

« On retrouve avec plaisir l'univers d'Avatar, la série, et ses personnages qui ont bien grandi, tout en gardant l'esprit d'humour et d'aventure de l'œuvre originelle ».

Crédit Photo :Paramount+

Une autre a écrit :

« Ce film d'animation est une claque visuelle ! Tout y est : références, combats épiques, power-up, émotions, morale, éthique, transmission de valeurs, c'est un chef-d'œuvre ! Merci aux équipes d'avoir honoré cette légende ».

Sur le site Rotten Tomatoes, Avatar Aang : Le dernier maître de l’air affiche un score de 99 %. C’est dire à quel point les spectateurs ont été conquis.

Une utilisatrice résume ainsi :

« Une intrigue géniale, une animation incroyable, et j’ai adoré le fait que le film reste fidèle au concept original de la série », a-t-elle indiqué.

Et vous, allez-vous le regarder ou c’est déjà fait ?