Les signes astrologiques les plus marrants du Zodiaque

Askip (« à ce qu’il paraît » en langage jeune), tout le monde n’a pas le sens de l’humour… On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ? Figurez-vous qu’avec certains signes astro, on peut rire plus qu'avec d’autres… Venez découvrir ces signes avec lesquels on se marre le plus, les petits « golri » du Zodiaque…

4 - Les Capricorne

Doté d’un grand sens de l’auto-dérision, le Capricorne est loin d’être le dernier pour se marrer ! Malgré son côté réaliste et sérieux, il aime faire rire et n’hésite pas à transmettre des messages très sérieux sous couvert de l’humour…

3 - Les Balance

Si la Balance est connue pour son sens de l’équilibre, son humour n’est pas en reste ! Elle aime séduire et n’hésite donc pas à balancer des vannes… Bien placées et bien dosées, car c’est bien connu, la Balance a du (bon) goût et un talent certain pour l’art de vivre…

2- Les Gémeaux

Ce signe double, duel, n’a pas la langue dans sa poche… Adorant les contacts humains (un besoin vital pour le Gémeaux !), charmant et charmeur, vif et doté d’un esprit curieux, le Gémeau décroche la deuxième place de ce palmarès. Pour ce signe sociable et malin, son grand sens de la dérision et une certaine désinvolture masquent parfois sa grande profondeur, voire sa nervosité ou inquiétude…

1- Les Sagittaire

Dynamique, énergique et optimiste : on ne s’ennuie jamais avec un(e) Sagittaire ! Extrêmement doué pour les rapports humains et doté d’une grande finesse, le Sagittaire maîtrise à la perfection l’art de l'humour… Parfois noir ! Son côté « grande gueule » aime répondre et avoir en face quelqu’un(e) avec du répondant. C’est le signe avec lequel on se marre le plus… Alors, entourez-vous de nos amis Sagi !

Vous savez désormais avec qui vous fendre la poire ... ou pas ! Les autres, ne soyez pas jaloux ! On ne dit pas que vous n'êtes pas rigolo ... on dit juste qui sont les boss ! Et, pour vous réconforter, peut-être vous découvrirez vous dans le classement des signes astro les plus hot du zodiaque... Riez bien ( on verra bien qui rira le dernier me répondront nos ami(e)s jaloux Scorpion ... )