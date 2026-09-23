Une nounou trop parfaite : cette série turque en 8 épisodes est numéro 1 dans 20 pays sur Netflix

Funda engage la nounou idéale pour reprendre la peinture. Le thriller turc Je te connais est n°1 dans 20 pays et 2e en France sur Netflix

Cinq jours après sa mise en ligne, Je te connais occupe la deuxième place du classement mondial des séries Netflix établi par FlixPatrol, juste derrière Monstre : L'histoire de Lizzie Borden. Le 22 septembre, ce thriller turc arrivait en tête dans 20 pays, dont la Turquie, l'Argentine, l'Égypte, le Maroc et La Réunion. En France, il se classait 2e, et 4e aux États-Unis.

Les chiffres officiels vont dans le même sens. Entre le 17 et le 20 septembre, soit ses quatre premiers jours, la série a cumulé 4,6 millions de vues. C'est la deuxième série non anglophone la plus vue de la semaine. Selon What's on Netflix, c'est aussi un démarrage bien supérieur à celui des récentes séries turques de la plateforme auxquelles le site l'a comparée, comme Another Self et ses 2,6 millions de vues en première semaine.

Ce succès tombe à pic pour Netflix en Turquie. Toujours selon What's on Netflix, deux séries turques sorties fin 2025, The Town et Platonic, n'étaient pas parvenues à entrer dans le Top 10 mondial. Le site estime qu'une saison 2 de Je te connais est désormais à surveiller.

La nounou idéale, en apparence

Funda est peintre. Après la naissance de sa fille, elle a mis sa carrière entre parenthèses. Épuisée par ses débuts de mère et inquiète pour son couple, elle rêve de retrouver son atelier. La solution semble arriver avec Nazlı, une nounou qui a tout de la personne idéale.

Netflix prévient pourtant dès le résumé officiel : cette femme pourrait bien cacher quelque chose. Dès le deuxième épisode, İlker, le mari de Funda, lui fait une confession dont elle néglige les détails, trop pressée de reprendre ses pinceaux.

La suite fait monter la tension par petites touches. Funda cherche à mieux connaître Nazlı, tandis qu'İlker garde ses distances sans pouvoir s'empêcher de la surveiller. Puis les beaux-parents débarquent, et Funda n'attend qu'une chose : partir en déplacement pour son travail. À son retour à l'atelier, elle a le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond.

Le titre original, Seni Tanıyorum, signifie littéralement « je te connais » ou « je te reconnais ». C'est un indice glissé dès l'affiche.

La série ne mise ni sur le fantastique ni sur l'horreur. Sa tension repose sur une peur très concrète : ne plus savoir qui est vraiment la personne à qui l'on confie son enfant. Le site Leisurebyte estime d'ailleurs qu'elle est la plus réussie lorsqu'elle dépasse le simple mystère pour explorer la culpabilité, l'épuisement et la crise d'identité liée à la maternité.

Un casting bien connu des fans de séries turques

Elçin Sangu, révélée par la comédie romantique Kiralık Aşk, incarne Funda. Habituée aux rôles romantiques, elle joue ici une femme qui perd peu à peu le contrôle de son propre foyer, un vrai contre-emploi selon le magazine Martin Cid. Melis Sezen, vue dans La vengeance d'une femme, joue Nazlı. Ozan Dolunay, connu pour Zalim İstanbul, prête ses traits à İlker.

Cemal Hünal, héros du film Issız Adam, et Efe Taşdelen, vu dans Safir, complètent la distribution. Créée et écrite par Tuğba Doğan, la série est réalisée par Mert Baykal, déjà derrière Kardeşim Benim, et produite par Bombon Studios. Elle compte huit épisodes de 42 à 58 minutes, soit un peu moins de sept heures au total.

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Les séries turques, valeur sûre de Netflix

Je te connais confirme une tendance. Il n'est plus rare de voir des productions turques dans le Top 10 de Netflix en France, rappelle L'Éclaireur Fnac, qui cite Le Chemin de l'olivier, Kasaba, L'héritière et l'ambitieux ou encore Merci et au suivant ! comme exemples. Le site rapporte même que l'adaptation du Musée de l'innocence, d'après le roman d'Orhan Pamuk, a fait grimper la fréquentation du véritable musée d'Istanbul.

Bien avant Netflix, les séries turques, les fameuses « dizi », s'exportaient déjà massivement, des Balkans à l'Amérique latine. La plateforme s'appuie sur ce savoir-faire depuis plusieurs années, notamment avec le thriller Fatma.

Des avis partagés

Côté critique, la série n'a pas encore de page sur Rotten Tomatoes, signe qu'elle est arrivée sans grand battage. Le site Screen Rant la rapproche du thriller La Femme de ménage et la recommande aux amateurs de Fatma ou de Fool Me Once. Il rappelle aussi que le site américain Decider conseille de la regarder. D'autres critiques sont plus réservées, comme DMTalkies, qui la trouve peu convaincante comme thriller mais réussie comme drame.

Les spectateurs français sont eux aussi divisés. Sur AlloCiné, certains trouvent l'intrigue trop étirée, tandis que d'autres saluent l'interprétation :

Une série mystérieuse et parfois angoissante portée par un très bon jeu d'acteurs et des rôles intenses.

Le public, lui, a déjà tranché : après Crew Girl, Je te connais est la nouvelle surprise du Top 10 de Netflix. Les huit épisodes sont disponibles sur la plateforme.