L'acteur Michael Sheen utilise son propre argent pour rembourser les dettes de 900 personnes à hauteur d'un million d'euros

L’acteur gallois Michael Sheen s’est montré très généreux envers 900 de ses compatriotes puisqu'il n’a pas hésité à... effacer leurs dettes.

On ne le présente plus. Michael Sheen est un acteur gallois connu du grand public pour ses rôles dans la saga « Underworld » et dans les films «The Queen » et « Blood Diamonds ».

Le comédien de 56 ans est aussi un visage familier du petit écran, et compte à son actif plusieurs séries, dont « Masters of Sex » et « Good Omens ». Le moins que l’on puisse dire, c’est que Michael Sheen est une star très généreuse.

En effet, l’interprète d’Aro Volturi dans les films « Twilight » a utilisé ses gains de la plus belle des façons. Comme le rapporte 20 Minutes, Michael Sheen a effacé les dettes de 900 personnes au Pays de Galles.

L’acteur a monté sa propre entreprise de rachat

Pour ce faire, le quinquagénaire a créé sa propre entreprise de rachat pour venir en aide à ses concitoyens.

Au total, l’acteur a investi 100 000 livres (environ 120 000 euros) pour racheter les dettes d’un montant de près d’un million de livres (1,2 million d’euro).

Michael Sheen a expliqué son geste dans une émission intitulée « Michael Sheen’s Secret Million Pound », dont la diffusion est prévue la semaine prochaine sur la chaîne Channel 4.

À travers ces images, l’artiste souhaitait mettre en lumière les méthodes plus que douteuses des créanciers.

L’artiste a décidé de venir en aide à ses compatriotes après avoir appris la fermeture de plusieurs sites industriels dans sa région natale. Résultat : des milliers d’ouvriers se sont retrouvés au chômage ou endettés.

«Je n’avais pas 100 000 livres sterling à jeter par les fenêtres, alors je voulais que ce soit efficace. Mais quand j’ai compris que je pouvais le faire, que je pouvais récupérer un million de livres sterling de dettes et les effacer, cela m’a semblé une bonne chose », a déclaré Michael Sheen dans l’émission The One Show.

Actor @michaelsheen discusses what he learnt while filming his new documentary, ‘Secret Million Pound Giveaway’ ✨🎥#TheOneShow 👉 https://t.co/xyqtmBbmJN pic.twitter.com/SwPglKFg2h — BBC The One Show (@BBCTheOneShow) March 4, 2025

Sur le plateau du show télévisé de la BBC, l’ex-époux de Kate Beckinsale a détaillé sa démarche.

« En résumé, les dettes des gens sont en quelque sorte regroupées et les sociétés d’achat de dettes peuvent les racheter en lots, puis les revendre à une autre société d’achat de dettes à un prix inférieur », a-t-il expliqué.

Avant d’ajouter :

« Ainsi, j’ai pu créer une société et, pour 100.000 livres de mon propre argent, acheter une dette d’une valeur d’un million de livres, parce qu’elle avait baissé en valeur de cette manière ».

Ce n’est pas la première fois que Michael Sheen agit pour les plus démunis. Depuis 2021, ce dernier utilise ses cachets pour financer des œuvres caritatives.