L'enterrement de Gene Hackman et sa femme Betsy Arakawa choque les voisins du couple

Les obsèques de Gene Hackman et son épouse ont eu lieu cette semaine, en toute discrétion.

Près de deux mois après la découverte de leurs corps sans vie, Gene Hackman et son épouse Betsy Arakawa ont été inhumés en toute discrétion ce mardi 15 avril, à Santa Fe (Nouveau-Mexique), où le couple résidait depuis des années.

Organisées en petit comité et dans l'indifférence générale, ces funérailles ont choqué une partie des locaux, qui ne comprennent pas pourquoi les proches n'ont pas prévu une cérémonie digne de ce nom, en l'honneur des défunts. Certains y voient même une volonté de vite tourner la page.

Crédit photo : DR

Gene Hackman et Betsy Arakawa enterrés dans l'indifférence générale

Il faut dire que les circonstances entourant l'enterrement demeurent assez étranges. Seuls une poignée de proches, dont les trois enfants de l'acteur (Christopher, Elizabeth et Leslie), étaient conviés et aucun discours n'a été prononcé. Un service funèbre « minimaliste » que certains habitants de Santa Fe ont beaucoup de mal à comprendre.

« Ce n’est pas ce que j’appelle une cérémonie privée, c’est un rattrapage moral de dernière minute ou plutôt une tentative discrète de refermer un chapitre embarrassant », a ainsi déploré une voisine du couple, interrogée par nos confrères du Parisien.

Cette indifférence présumée des proches s'ajoute à d'autres éléments troublants survenus ces dernières semaines. Le site people TMZ avait par exemple indiqué que les corps des défunts n'avaient toujours pas été réclamés par les familles le 27 mars dernier, soit un mois après la macabre découverte de la police. Un détail qui en a outré plus d'un dans la ville de Santa Fe, où résident près de 90 000 habitants.

« C’est incompréhensible, comment un homme comme Gene Hackman, deux fois oscarisé, a-t-il ainsi pu attendre dans une chambre froide que quelqu’un daigne lui offrir une sépulture décente ? », (Un habitant de Santa Fe)

Les proches de Gene Hackman et notamment les deux filles de l'acteur ont expliqué par la suite que leur père avait coupé les ponts et qu'il ne leur avait plus donné de nouvelles depuis plus d'un an.

Crédit photo : Associated Press

Selon les médias locaux, le couple semblait s'être en effet retranché dans sa gigantesque propriété, où les rongeurs avaient fini par pulluler. Cette présence de rats et autres nuisibles a d'ailleurs précipité le décès de Betsy Arakawa, qui a succombé à un hantavirus (syndrome pulmonaire foudroyant), à l'âge de 65 ans.

Sa mort serait survenue quelques jours avant que son mari - qui souffrait de la maladie d'Alzheimer - ne décède à son tour, à 95 ans, vraisemblablement d'un arrêt cardiaque.

« Nous n’avons jamais vu une telle concentration de nids actifs, de cadavres de rats, d’urine et d’excréments », a ainsi confirmé une inspectrice locale auprès du Parisien.

Crédit photo : DR

Toujours selon le quotidien, Betsy, malade, était consciente de ses symptômes et s'en inquiétait, comme en attestent ses dernières recherches sur son ordinateur. L'historique de celui-ci mentionnait notamment des questions sur le « souffle court » et la « fatigue ». La femme de l'acteur avait par ailleurs commandé des bombonnes d'oxygène et avait sollicité des soins médicaux à domicile sur internet, juste avant son décès.

Crédit photo : DR

Transmise par les rongeurs, la maladie dont souffrait Betsy Arakawa commence par ailleurs à inquiéter les autorités américaines, qui ont recensé trois autres cas mortels d’hantavirus, en Californie.

Les craintes sont telles que des experts envisagent désormais une possible pandémie.