Une femme trans couche avec un homme en lui cachant son identité de genre, elle est condamnée par la justice

Ciara Watkin, femme transgenre condamnée pour avoir caché sa transidentité à un homme qu'elle fréquentait

Une femme trans est poursuivie pour avoir... caché son identité de genre à un homme.

Ciara Watkin n'aurait jamais cru que sa transidentité la conduirait devant les tribunaux.

Cette jeune femme trans britannique, âgée de 21 ans, vient en effet d'être condamnée pour avoir... caché son genre à un homme, avec lequel elle a entretenu des rapports sexuels.

Si la justice n'a pas encore dévoilé la peine définitive prononcée à son encontre, la condamnation de Ciara Watkin est désormais actée et pourrait faire jurisprudence dans un avenir proche.

Condamnée pour avoir caché sa transidentité à un homme qu'elle fréquentait

Originaire de Stockton-on-Tees, une ville située dans le nord-est de l’Angleterre, Ciara a ainsi été reconnue coupable d'agression sexuelle pour ne pas avoir révélé sa véritable identité de genre à son partenaire. Se sentant trahi, celui-ci avait ensuite porté plainte en découvrant le pot aux roses. La justice britannique a considéré que le fait d'avoir omis cette information avait empêché le plaignant d'exprimer un consentement éclairé, rapportent nos confrères de la BBC.

Pour bien comprendre cette affaire complexe, il faut remonter au mois de juin 2022. À l'époque, Ciara Watkin - de sexe masculin, mais qui s'identifie comme femme depuis ses 13 ans - fait la connaissance d'un jeune homme de son âge sur Snapchat. Après avoir d'abord discuté sur la célèbre application de messagerie, Ciara et son prétendant se rencontrent puis couchent ensemble, sans que la jeune femme trans ne dévoile son genre.

N'ayant jamais subi d'opération, Ciara possède toujours ses organes génitaux masculins, mais elle aurait prétexté avoir ses règles afin d'empêcher son partenaire de la toucher en dessous de la taille.

Quelques jours après cette relation sexuelle consentie, Ciara recontacte cet homme et lui révèle finalement être transgenre. Consterné, ce dernier va alors porter plainte avec les conséquences que l'on connaît désormais.

Palais de justice de Southend, en AngleterreCrédit photo : iStock

Selon les avocats de la défense, cette plainte n'avait aucun sens, car il était « évident » que leur cliente n’était pas une femme, au sens biologique du terme. Un argument balayé d'un revers de main par la procureure en charge de l'affaire, Sarah Nelson. Le plaignant « a clairement indiqué lors de l’interrogatoire de police qu’il n’aurait pas eu de rapport sexuel s’il avait su que Ciara Watkin était transgenre et, par conséquent, ces événements ont eu un impact significatif sur sa santé mentale », a ainsi déclaré cette dernière. 

Reconnue coupable de trois chefs d’agression sexuelle par un jury composé de 7 femmes et 5 hommes, Ciara Watkin sera définitivement fixée sur son sort le 10 octobre prochain.

