Il reçoit par erreur 330 fois son salaire... la justice l'autorise à garder l'argent, son patron est furieux

Consorcio Industrial de Alimentos / Billets de banque chiliens

En 2022, un employé chilien a reçu par erreur 330 fois son salaire. Alors qu’il était sommé de rendre l’argent par son entreprise, la justice en a décidé autrement.

Souvenez-vous ! Il y a trois ans, un employé de bureau du Consorcio Industrial de Alimentos, géant chilien de l’agroalimentaire, a été victime d’une grave erreur de paie.

Cet assistant de répartition a reçu par erreur 165 millions de pesos (environ 172 000 euros) à la place des 500 000 pesos (environ 520 euros) qu’il touchait chaque mois.


Homme heureux qui regarde son ordinateurCrédit Photo : iStock

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le salarié est tombé des nues en découvrant que son salaire avait été multiplié par 330, rapporte El Diaro Financiero.

De son côté, le service des ressources humaines s’est rendu compte de sa bévue. Ce qui devait arriver arriva. L’homme a été sommé de restituer l’argent auprès de la banque.

Alors qu’il avait promis de rendre le trop-perçu, ce dernier a changé d’avis avant de disparaître trois jours durant. Dans la foulée, il a présenté sa démission, et s’est envolé avec la somme.

Bulletins de paieCrédit Photo : iStock

La justice tranche en faveur du... salarié

Face à cette situation, l’entreprise a porté plainte pour vol. L’auteur des faits, quant à lui, s’exposait à une amende de 346 000 pesos (environ 304 euros) et à une peine de 540 jours d’emprisonnement en cas de condamnation.

Contre toute attente, la Cour d’appel de Santiago s’est rangée du côté du prévenu le 8 septembre dernier. La raison ?

 « Selon le tribunal, le geste du salarié ne constitue pas un vol, mais un ‘’cobro indebido’’, c’est-à-dire un encaissement indu », détaille Ouest France.

Court HouseCrédit Photo : iStock

Par conséquent, l’ancien salarié poursuivi a été acquitté. En plus de cela, il pourra conserver les 172 000 euros.

Évidemment, cette décision n’a pas plu à la société, qui a fait part de son intention de faire appel.

« Le Consorcio Industrial de Alimentos entreprendra toutes les actions légales possibles, en particulier un recours en nullité, pour que cette décision soit réexaminée », a-t-elle déclaré au média chilien.

Affaire à suivre…

Source : Ouest France
