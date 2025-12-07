La chanteuse Santa fait un don extraordinaire au profit du Téléthon, un montant jamais vu

Lors du lancement du Téléthon, la chanteuse Santa, marraine de l’événement, a fait un don extraordinaire pour financer la recherche pour les maladies génétiques. Un bel élan de générosité.

La 39ème édition du Téléthon a été lancée ce vendredi 5 décembre afin de récolter des dons et financer des projets de recherche sur les maladies génétiques. Chaque année, cet événement caritatif a pour but de récolter de l’argent afin de trouver des traitements pour ces maladies, et ainsi venir en aide aux malades et à leurs familles. Pour cela, des événements sont organisés partout en France. En 2023, les personnes âgées d'un Ehpad avaient par exemple pédalé pendant 24 heures pendant le Téléthon.

Cette année, la marraine de l’événement n’est autre que la chanteuse Santa, et elle a décidé de s’impliquer. En plus d’aller à la rencontre des malades, Santa a marqué le coup en s’élançant de la Tour Eiffel en tyrolienne. Selon Ouest-France, elle avait promis qu’elle ferait cet acte courageux si les dons atteignaient les 10 millions d’euros.

Un don exceptionnel

En plus de cela, Santa a fait preuve d’une générosité extraordinaire en contribuant financièrement au Téléthon. Elle a fait un don d’un montant jamais vu dans l’histoire de l’événement.

“On vient de m’annoncer un truc exceptionnel. C’est quelque chose qui ne s’est jamais produit de toute l’histoire du Téléthon. Notre marraine est une petite cachottière. Santa a un coeur absolument énorme”, a annoncé le présentateur Cyril Féraud sur France Télévisions.

Santa a donné 99 999 euros pour la recherche, le chiffre 9 était son porte-bonheur.

“Le 9, c’est le chiffre de l’espoir. J’ai tellement envie que ça grimpe, humblement, j’ai pris le bénéfice de ma tournée et je mets ma pierre à l’édifice, parce que je crois en la recherche”, a-t-elle déclaré avant de remercier les chercheurs.

Un record de dons battu ?

L’année dernière, plus de 96 millions d’euros ont été récoltés lors du week-end du Téléthon. Cette année, grâce à la participation de Santa, tous les espoirs sont permis. Qui sait, il sera peut-être possible de battre le record historique de 2006, qui avait atteint les 106 millions d’euros ?

Si vous voulez faire un don pour le Téléthon et soutenir les malades, vous pouvez appeler le 36 37 par téléphone ou vous rendre directement sur le site internet du Téléthon. Il est également possible de participer aux nombreuses initiatives locales organisées dans toute la France ce week-end ou de suivre le marathon gaming diffusé en direct sur Twitch pour soutenir la collecte.