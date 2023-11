Les personnes âgées de cet Ehpad vont pédaler 24h pour le Téléthon

Afin de récolter des fonds pour le Téléthon, les pensionnaires d’une maison de retraite bretonne ont décidé d’organiser un défi sportif : faire 24h de pédalage. Un événement qui plaît beaucoup aux personnes âgées.

Cette année, la nouvelle édition du Téléthon aura lieu du vendredi 8 au samedi 9 décembre. Partout en France, des animations seront organisées afin de récolter des fonds pour aider l’association à trouver des traitements contre les maladies rares. C’est le cas à l’Ehpad de Rochefort-en-Terre, dans le Morbihan, où des pensionnaires vont participer à un défi sportif pour la bonne cause.

“Beaucoup regardent le Téléthon à la télé alors on s’est dit : “À notre tour de faire quelque chose.” On a prévu un défi de 24 heures de pédalage, ouvert à tous, à partir du vendredi 8 décembre 18h”, explique Caroline Duhamel, animatrice.

Pédaler pour le Téléthon

Pour pouvoir pédaler le plus possible le jour J, certains résidents de la maison de retraite s’entraînent chaque jour. C’est le cas de Mauricette, 81 ans, qui pédale quotidiennement pendant au moins 1 heure. En plus de soutenir le Téléthon, elle profite d’une véritable remise en forme.

“Je fais 60 à 70 minutes tous les jours, même le dimanche, c’est une drogue ! Depuis, je me sens plus en forme. J’ai plus de force même si j’ai encore peur de tomber quand je marche un peu. Le vélo, ça désennuie. Moi, je pourrais même pédaler à 3h du matin”, a-t-elle confié à Ouest-France.

Crédit photo : iStock

Au total, sept pensionnaires de l’Ehpad se sont déjà inscrits pour participer à l’événement. Quatre autres personnes âgées de l’Ehpad Grand Jardin, situé à proximité, vont apporter leur contribution, ainsi que le personnel des maisons de retraite. Ce défi est également ouvert au grand public.

“On a aussi voulu ouvrir aux extérieurs : il y aura des cyclistes de la Roue Pluherlinoise, l’équipe féminine de basket de Pluherlin, des pompiers, des familles… N’importe qui peut venir mais pour les assos, mieux vaut s’inscrire”, précise Caroline Duhamel.

Les vélos conviennent aux personnes âgées et en situation de handicap puisqu’il s’agit de “motomed” : des vélos sans selle, adaptés pour les fauteuils roulants. Cette machine inspirée du vélo d’appartement est régulièrement utilisée par la kinésithérapeute de l’établissement afin de muscler les jambes des résidents. Au total, deux motomed seront mis à disposition pendant l’événement.

Si vous voulez soutenir l’action de cette maison de retraite, une cagnotte en ligne a été publiée sur le site du Téléthon.