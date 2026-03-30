À seulement 9 ans, elle soulève 82 kg et choque tous les internautes

Direction les États-Unis, où une fillette de 9 ans a choqué le public en soulevant un poids impressionnant lors d’un événement sportif.

À 9 ans, Lucy Milgrim se distingue des enfants de son âge grâce à sa force herculéenne.

Début mars, la fillette, qui vit à New York, a dévoilé l’étendue de sa puissance lors d’un événement sportif.

Sa performance, relayée sur les réseaux sociaux, a laissé bouche bée les internautes, rapporte le magazine People.

Crédit Photo : TikTok / Lucy Milgrim

À 9 ans, elle soulève trois fois son poids corporel

Le 7 mars dernier, cette élève de l’école primaire a participé à l’Arnold Sports Festival à Columbus, dans l’Ohio. Il s’agit d’un grand festival annuel consacré aux sports de force et de fitness, créé par Arnold Schwarzenegger.

Sur place, Lucy a livré une incroyable performance : elle a réussi à porter 82 kg au soulevé de terre.

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Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, on la voit s’échauffer en trottinant et en secouant les bras, tandis que les organisateurs chargent sa barre d’haltérophilie.

Chaussée de baskets roses et bleues et équipée de sa ceinture de musculation, la jeune sportive affiche un regard concentré et déterminé.

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Peu après, elle se met en position et amène la barre jusqu’à sa taille en un seul mouvement, sous les applaudissements du public.

Crédit Photo : Instagram /Lucy Milgrim

Lucy, qui pèse 27 kg, a soulevé 82 kg, soit trois fois son poids corporel. Il s’agit de son record personnel.

Dès qu’elle a reposé la barre, elle a aussitôt souri et levé les bras pour montrer ses muscles. Interrogée par USA Today, elle a confié que sa partie préférée de l’haltérophilie est le moment où elle porte un « poids vraiment très lourd ».

Sa vidéo devient virale sur les réseaux sociaux

La prodigue du powerlifting a partagé sa prestation sur sa page Instagram, où elle est suivie par 179 000 abonnés.

Sa vidéo est rapidement devenue virale, avec 3,2 millions de « j’aime » et 60 millions de vues. Des milliers d’internautes ont salué sa performance dans les commentaires.

Lucy est entraînée par son père, Brett Milgrim, qui affirme que sa fille a toujours été naturellement forte. En plus de ses 82 kg au soulevé de terre, elle fait des squats avec 68 kg et du développé couché à 39 kg. Sa mère, Michelle Milgrim, précise qu’elle a battu trois records américains.

Crédit Photo : Instagram /Lucy Milgrim

En parallèle de l’haltérophilie, Lucy pratique la lutte en compétition depuis trois ans et suit les cours de Vugar Orujov, ancien médaillé olympique en lutte poids mouche.

Une vraie championne !