Il tente d'embarquer à bord d'un avion avec le... cadavre de sa femme dans un fauteuil roulant

En Espagne, un octogénaire a été interpellé à l’aéroport après avoir tenté d’embarquer avec sa femme décédée, installée dans un fauteuil roulant. Il a voulu faire croire qu’elle était “endormie”.

Voilà une histoire insolite plutôt macabre qui nous vient d’Espagne. Le 24 octobre 2025, un homme âgé de 80 ans a été arrêté à l’aéroport de Tenerife, alors qu’il tentait d’embarquer dans un avion avec le cadavre de son épouse décédée, installée dans un fauteuil roulant.

Alors que le “couple” avançait vers la zone d’embarquement, des agents ont remarqué que la femme, âgée de 75 ans, ne réagissait à aucun stimulus. Une fois le contrôle de sécurité franchi, un agent s’est approché pour s’assurer de son état de santé comme le confie un employé au quotidien espagnol Diario de Avisos :

"Lorsqu’elle lui a pris la main, elle a immédiatement constaté que la femme avait une température anormalement basse et qu’elle ne respirait pas"

En quelques minutes, plusieurs agents de sécurité ainsi que des équipes de secours ont été dépêchés sur place. Le protocole d’urgence a été déclenché et le décès de la femme a été officiellement confirmé sur le tarmac.

Une enquête ouverte pour déterminer les causes du décès

Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, le mari aurait expliqué que son épouse était décédée plusieurs heures auparavant, alors qu’ils se trouvaient déjà dans l’enceinte de l’aéroport.

D’après plusieurs employés, l’homme aurait tenté de faire porter la responsabilité du décès aux infrastructures aéroportuaires. Une hypothèse actuellement examinée par les autorités.

L’octogénaire, qui n'a pas su expliquer pourquoi il avait signalé directement le décès, a été interpellé puis interrogé par la police. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de la mort de la femme et d’établir s’il existe une éventuelle responsabilité pénale.

Cet incident rappelle un autre événement survenu récemment en Espagne. Le mois dernier, des passagers d’un vol easyJet reliant Malaga à Londres-Gatwick ont affirmé qu’une femme britannique de 89 ans avait été embarquée alors qu’elle était déjà décédée. Selon des témoins, cinq membres de sa famille l’auraient aidée à monter à bord, expliquant au personnel qu’elle était simplement "fatiguée" et s’était endormie.

Ce sont finalement les hôtesses de l’air qui ont constaté le décès peu avant le décollage. L’avion a alors dû rebrousser chemin, provoquant un retard de plus de 12 heures pour les passagers présents à bord.