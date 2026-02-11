Elle croit voir un cadavre sur la plage, mais s'aperçoit qu'il s'agit de quelque chose d'autre...

Lors d’une balade sur une plage, une habitante du Morbihan a fait une découverte qui lui a causé une belle frayeur.

Les apparences sont parfois trompeuses. Cette femme en sait quelque chose. Dans la matinée du dimanche 8 février, elle a fait une promenade sur une plage bretonne. Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que la balade a pris une tournure glauque.

Crédit Photo : iStock

Une découverte inattendue

Comme le rapporte le média régional Le Télégramme, les faits se sont déroulés sur la plage du Rouvran à Le Tour-du-Parc, dans le Morbihan.

Alors qu’elle longeait le bord de mer, la promeneuse a vécu une grosse frayeur. Elle a aperçu sur le sable une forme inerte qui ressemblait à un cadavre humain, sans tête, dénudé et recroquevillé.

La suite après cette vidéo

Fort heureusement, ce qui semblait être un corps humain était en réalité une poupée pour adultes. Celle-ci a été ramenée sur le rivage par la marée.

Crédit Photo : iStock

Les internautes n’en reviennent pas

La jeune femme a pris en photo sa drôle de trouvaille avant de la partager sur le groupe Facebook de la commune. En légende du post, elle fait part de son amusement :

« Une grosse frayeur ce matin sur la plage du Rouvran, oufff c'est un mannequin (…) J’ai pas pu le sortir et le mettre dans le bac , beaucoup trop lourd ! », a-t-elle écrit.

Crédit Photo : Capture d'écran / Facebook

Sous la publication, des internautes estiment que la poupée semble réelle.

« Le pied semble tellement réaliste...c'est flippant» ; « Ça a l’air tellement réel, c’est dingue », peut-on lire parmi les réactions.

Alertés de la situation, un élu de la ville et des gendarmes se sont rendus sur les lieux pour enlever la poupée, détaillent nos confrères.

« Elle se trouve maintenant dans nos locaux, en attendant de l’envoyer en déchetterie », a indiqué le responsable des services techniques.

C'est la première fois que la commune fait une découverte aussi insolite.

« On trouve plus souvent des dauphins morts, malheureusement, ou des poches à huîtres. Ce sont les grands classiques », conclut l'employé.

De son côté, le propriétaire de la poupée n’a pas donné de nouvelles…