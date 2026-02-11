Elle croit voir un cadavre sur la plage, mais s'aperçoit qu'il s'agit de quelque chose d'autre...

Capture d'écran montrant la poupée pour adultes échouée sur la plage

Lors d’une balade sur une plage, une habitante du Morbihan a fait une découverte qui lui a causé une belle frayeur.

Les apparences sont parfois trompeuses. Cette femme en sait quelque chose. Dans la matinée du dimanche 8 février, elle a fait une promenade sur une plage bretonne. Jusqu’ici rien d’anormal, sauf que la balade a pris une tournure glauque.

Plage du Morbihan Crédit Photo : iStock

Une découverte inattendue

Comme le rapporte le média régional Le Télégramme, les faits se sont déroulés sur la plage du Rouvran à Le Tour-du-Parc, dans le Morbihan.

Alors qu’elle longeait le bord de mer, la promeneuse a vécu une grosse frayeur. Elle a aperçu sur le sable une forme inerte qui ressemblait à un cadavre humain, sans tête, dénudé et recroquevillé.

Fort heureusement, ce qui semblait être un corps humain était en réalité une poupée pour adultes. Celle-ci a été ramenée sur le rivage par la marée.

MaréeCrédit Photo : iStock

Les internautes n’en reviennent pas

La jeune femme a pris en photo sa drôle de trouvaille avant de la partager sur le groupe Facebook de la commune. En légende du post, elle fait part de son amusement :

« Une grosse frayeur ce matin sur la plage du Rouvran, oufff c'est un mannequin (…) J’ai pas pu le sortir et le mettre dans le bac , beaucoup trop lourd ! », a-t-elle écrit.

Capture d'écran FacebookCrédit Photo : Capture d'écran / Facebook

Sous la publication, des internautes estiment que la poupée semble réelle.

« Le pied semble tellement réaliste...c'est flippant» ; « Ça a l’air tellement réel, c’est dingue », peut-on lire parmi les réactions.

Alertés de la situation, un élu de la ville et des gendarmes se sont rendus sur les lieux pour enlever la poupée, détaillent nos confrères.

« Elle se trouve maintenant dans nos locaux, en attendant de l’envoyer en déchetterie », a indiqué le responsable des services techniques.

C'est la première fois que la commune fait une découverte aussi insolite

« On trouve plus souvent des dauphins morts, malheureusement, ou des poches à huîtres. Ce sont les grands classiques », conclut l'employé. 

De son côté, le propriétaire de la poupée n’a pas donné de nouvelles…

Source : Le Télégramme
Poupée Plage

