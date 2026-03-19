« Est-ce qu'il va bien ? » : l'apparence de Robert Pattinson durant sa dernière apparition inquiète ses fans

Présent à l’avant-première du film “The Drama” à Los Angeles, Robert Pattinson a suscité de nombreuses réactions à cause de son visage, que les internautes trouvent étrangement creusé.

Il s’est fait connaître en incarnant un vampire nommé Edward Cullen, dans la saga cinématographique Twilight. Plus de quinze ans après, Robert Pattinson est devenu un homme charismatique, tandis que sa carrière est au sommet, notamment avec son rôle de Batman.

À travers les années, on a l’image d’un homme qui semble rester éternellement jeune et qui a été élu, plusieurs fois, l’homme le plus sexy de l’année par des magazines. On en oublierait presque que Robert Pattinson a 39 ans et qu’il atteindra la quarantaine cette année.

Ce mardi 17 mars, Robert Pattison a assisté à l’avant-première, à Los Angeles, du film “The Drama” dans lequel il apparaît aux côtés de Zendaya. Son apparition sur le tapis rouge s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, détournant l’attention du film vers son visage.

Crédit photo :Phillip Faraone / Getty Images

Plusieurs utilisateurs ont accusé l’acteur de subir des procédures esthétiques, en particulier le Botox. Il s’agit d’un traitement injectable utilisé pour lisser les rides en détendant temporairement les muscles du visage, et éliminer la graisse buccale. Une procédure chirurgicale qui réduit le volume des joues pour créer un aspect plus défini.

Une pratique critiquée avec des mauvais effets sur le long terme

Les deux procédures, cependant, ont suscité des critiques ces dernières années lorsque les résultats semblent exagérés ou mal adaptés aux caractéristiques naturelles d’une personne.

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Avec le Botox, une utilisation excessive peut aplatir le mouvement du visage, conduisant à ce que beaucoup décrivent comme un look « figé » ou sans expression. Dans certains cas, il peut également créer une apparence artificiellement serrée ou brillante, avec la peau apparaissant étirée plutôt que détendue. Lorsqu’il est appliqué de manière inégale, il peut même affecter la symétrie, provoquant un relâchement subtil dans des zones comme les sourcils.

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L’élimination de la graisse buccale, d’autre part, est souvent critiquée pour son impact à long terme. Bien que cela puisse créer des pommettes plus nettes au départ, enlever trop de volume peut laisser le visage émacié, en particulier lorsqu’une personne vieillit et perd naturellement de la graisse. Au même moment, un certain nombre de téléspectateurs ont exprimé des préoccupations concernant l'apparence générale de Robert Pattinson, suggérant qu’il avait l’air malade.

« Est-ce qu’il va bien ? » « Sa peau semble si moite. Est-il souffrant ? »

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Robert Pattinson se fait-il des injections de botox ? Une question toujours sans réponse alors que l’acteur avait plaisanté sur cette pratique, en 2018, lorsqu’il a évoque un possible retour dans le rôle d’Edward Cullen en cas de reboot de Twilight. C’est vrai qu’un vampire, ça ne vieillit jamais, du moins physiquement. Son nouveau film "The Drama" sortira au cinéma le 1er avril prochain.