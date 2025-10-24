La gorge presque tranchée, P. Diddy a été victime d'une agression en prison

Incarcéré depuis quelques jours, P. Diddy a été victime d’une violente agression en prison. Il s’est réveillé avec un couteau sous la gorge, menacé par un autre détenu.

Le rappeur et producteur américain P. Diddy, de son vrai nom Sean Combs, a été condamné à 50 mois de prison et 500 000 dollars d’amende pour incitation à la prostitution impliquant ses deux ex-petites amies, selon des informations rapportées par le Daily Mail. Le rappeur a également été accusé de trafic sexuel, mais ces accusations ont été écartées, faute de preuves suffisantes.

Actuellement, P. Diddy est incarcéré au sein du Metropolitan Detention Center de Brooklyn, un établissement carcéral réputé pour sa violence. Selon Charlucci Finney, un ami proche de P. Diddy, ce dernier aurait récemment été victime d’une violente agression.

Un couteau sous la gorge

En effet, le rappeur s’est réveillé en pleine nuit dans sa cellule avec un couteau appuyé contre la gorge. Selon les informations de Charlucci Finney, il s’agissait avant tout d’une tentative d’intimidation de la part d’un autre détendu qui souhaitait “imposer sa loi” et “donner un avertissement”. Un gardien serait arrivé juste à temps pour éviter le drame.

“Si ce type avait voulu lui faire du mal, Sean aurait été blessé. Une seconde aurait suffi. La prison n’est tout simplement pas un endroit sûr pour une personne condamnée pour une affaire liée à des relations sexuelles”, a déclaré Charlucci Finney, selon des propos rapportés par Melty.

L’exposition médiatique de P. Diddy pourrait être un danger lors de son incarcération. Pour cette raison, son équipe juridique espère pouvoir obtenir son transfert dans une autre prison qui lui permettrait de suivre un programme de désintoxication et de voir sa famille plus souvent. Un recours a été posé devant le tribunal de Manhattan ce lundi 20 octobre. Jugeant que la peine de P. Diddy reposait sur “des témoignages incohérents et une médiatisation excessive”, l’équipe de P. Diddy espère également une réduction de peine, voire son annulation.