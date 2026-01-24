La maison du regretté Gene Hackman est à vendre pour 6,2 millions de dollars

Suite au décès de Gene Hackman et de son épouse Betsy Arakawa, leur maison est actuellement en vente au prix de 6,2 millions de dollars.

Gene Hackman, acteur culte et légende d’Hollywood, est mort le 26 février 2025 à l’âge de 95 ans. Il était connu pour avoir joué dans les films “Mort à Vif” ou encore “Bonnie and Clyde”. Il a également remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans “The French Connection”.

Crédit photo : SIPA

Malheureusement, Gene Hackman a été retrouvé mort à son domicile avec son épouse Betsy Arakawa, dans leur maison à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Bien que ce double décès reste mystérieux, la police a déclaré que le couple est mort de causes naturelles. Gene Hackman aurait succombé à une grave maladie cardiaque en lien avec sa maladie d’Alzheimer, tandis que Betsy Arakawa serait morte d’un hantavirus, une maladie pulmonaire très rare.

La maison est en vente

Suite à leur disparition, leur maison de Santa Fe est actuellement en vente, au prix de 6,2 millions de dollars. Cette propriété de 1 208 m2 culmine sur une colline au sein d’un quartier résidentiel. Avec ses nombreuses baies vitrées, elle offre une vue imprenable sur les montagnes et le Colorado.

Crédit photo : Sotheby's International Realty

Selon Artnet, Gene Hackman a acquis cette maison dans les années 1950, alors qu’elle était en ruines. Séduit par son emplacement, il a réalisé de nombreux travaux et l’a entièrement rénovée. Il a abattu les murs pour créer de grandes pièces et avoir beaucoup d’espace.

Une grande propriété

La propriété est composée d’une résidence principale, d’une maison d’hôtes et d’un studio. La maison principale contient de grands espaces de vie dont une salle à manger, un coin salon, une grande cuisine, une bibliothèque, un bureau ainsi qu’une suite parentale avec dressing. Au niveau inférieur, on trouve une salle de sport, une salle de jeux et une salle multimédia.

Crédit photo : Sotheby's International Realty

La maison d’hôtes indépendante est constituée de trois chambres, une cuisine et un séjour, ainsi que d’une piscine extérieure et d’un terrain de golf.

Crédit photo : Sotheby's International Realty

Cette maison va être vendue aux enchères. Les affaires personnelles de Gene Hackman, comme ses peintures et objets de cinéma, ont déjà été vendus au prix de 3 millions de dollars.