Katy Perry attaque un ancien soldat handicapé en justice et gagne 1,8 million de dollars

La chanteuse Katy Perry

Après cinq ans de bataille juridique, la chanteuse américaine Katy Perry a remporté son procès contre un vétéran malade. Celui-ci affirmait lui avoir vendu sa villa par erreur.

Katy Perry réclamait 4,7 millions de dollars de dommages et intérêts à Carl Westcott, un vétéran américain âgé de 85 ans. La raison ? Il a essayé de faire annuler la vente de sa propriété qui était censée revenir à la chanteuse.

Les faits remontent à août 2020. À l’époque, la pop star et son ancien compagnon, l’acteur Orlando Bloom, pensaient avoir fait l’acquisition d’une villa de 15 millions de dollars située à Montecito, en Californie.

Katy Perry et son ancien compagnon, l'acteur Orlando BloomCrédit Photo : Getty Images

La demeure appartenait encore alors à Carl Westcott, un ancien militaire et riche entrepreneur connu pour être le beau-père de Kameron Westcott, star de l’émission de téléréalité « Housewives of Dallas ».

Le vendeur tente de faire annuler la vente

Contre toute attente, une fois la vente du bien conclue, l’ancien propriétaire a tenté de faire annuler la transaction quelques jours plus tard, sans succès.

Pour se justifier, l’octogénaire a révélé souffrir de la maladie de Huntington, qui se traduit par une dégénérescence neurologique. Selon lui, son état de santé a un impact sur sa décision.

Carl WestcottCrédit Photo : Instagram/@kameronwestcott

Ce n’est pas tout. Il a aussi indiqué avoir signé le contrat sous l’influence de « puissants analgésiques » qu’il a pris après une lourde opération du dos.

En 2024, le juge en charge de l’affaire s’est finalement rangé du côté de l’interprète de « Firework ». Selon lui, les preuves fournies par le vieil homme n’étaient pas « convaincantes ».

Par ailleurs, l’homme semblait « cohérent, engagé, lucide et rationnel ». C’est dans ce contexte que l’artiste de 41 ans est devenue propriétaire de la maison en mai 2024.

Katy Perry Crédit Photo : Getty Images

Katy Perry gagne une première bataille

Peu après, la compositrice a décidé d’attaquer Carl Westcott en justice. Elle a ainsi demandé près de 5 millions de dollars de dommages et intérêts.

Cette somme était destinée à combler la perte de revenus locatifs du bien et les réparations « nécessaires », selon des documents judiciaires transmis au magazine People.

Villa avec piscine Crédit Photo : iStock

Ce mardi 25 novembre, la justice californiennea mis fin à cette bataille juridique longue de cinq ans en fixant le montant du préjudice à 1,8 million de dollars.

La famille du vétéran a reproché à Katy Perry de « soutirer chaque dernier dollar à Carl ». Pour l’heure, on ignore si Carl Westcott a l’intention de faire appel.

Source : LADbible
