Katy Perry attaque un ancien soldat handicapé en justice et gagne 1,8 million de dollars

Après cinq ans de bataille juridique, la chanteuse américaine Katy Perry a remporté son procès contre un vétéran malade. Celui-ci affirmait lui avoir vendu sa villa par erreur.

Katy Perry réclamait 4,7 millions de dollars de dommages et intérêts à Carl Westcott, un vétéran américain âgé de 85 ans. La raison ? Il a essayé de faire annuler la vente de sa propriété qui était censée revenir à la chanteuse.

Les faits remontent à août 2020. À l’époque, la pop star et son ancien compagnon, l’acteur Orlando Bloom, pensaient avoir fait l’acquisition d’une villa de 15 millions de dollars située à Montecito, en Californie.

La demeure appartenait encore alors à Carl Westcott, un ancien militaire et riche entrepreneur connu pour être le beau-père de Kameron Westcott, star de l’émission de téléréalité « Housewives of Dallas ».

Le vendeur tente de faire annuler la vente

Contre toute attente, une fois la vente du bien conclue, l’ancien propriétaire a tenté de faire annuler la transaction quelques jours plus tard, sans succès.

Pour se justifier, l’octogénaire a révélé souffrir de la maladie de Huntington, qui se traduit par une dégénérescence neurologique. Selon lui, son état de santé a un impact sur sa décision.

Ce n’est pas tout. Il a aussi indiqué avoir signé le contrat sous l’influence de « puissants analgésiques » qu’il a pris après une lourde opération du dos.

En 2024, le juge en charge de l’affaire s’est finalement rangé du côté de l’interprète de « Firework ». Selon lui, les preuves fournies par le vieil homme n’étaient pas « convaincantes ».

Par ailleurs, l’homme semblait « cohérent, engagé, lucide et rationnel ». C’est dans ce contexte que l’artiste de 41 ans est devenue propriétaire de la maison en mai 2024.

Katy Perry gagne une première bataille

Peu après, la compositrice a décidé d’attaquer Carl Westcott en justice. Elle a ainsi demandé près de 5 millions de dollars de dommages et intérêts.

Cette somme était destinée à combler la perte de revenus locatifs du bien et les réparations « nécessaires », selon des documents judiciaires transmis au magazine People.

Ce mardi 25 novembre, la justice californiennea mis fin à cette bataille juridique longue de cinq ans en fixant le montant du préjudice à 1,8 million de dollars.

La famille du vétéran a reproché à Katy Perry de « soutirer chaque dernier dollar à Carl ». Pour l’heure, on ignore si Carl Westcott a l’intention de faire appel.