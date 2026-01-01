La naturalisation française de George Clooney et sa famille “n'est pas le bon message envoyé” selon la numéro 2 du ministère de l'Intérieur

Depuis l’annonce de la naturalisation française de George Clooney et sa famille, les langues se délient à l’instar de Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur.

L’acteur américain George Clooney, son épouse Amal Alamuddin Clooney et leurs deux enfants ont obtenu la nationalité française, selon un décret de naturalisation publié samedi 27 décembre au Journal officiel. Passé l’effet d’annonce, cette naturalisation semble embarrasser la sphère politique, notamment au ministère de l’Intérieur.

Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, a partagé ce mercredi 31 décembre sur franceinfo son embarras face à la naturalisation de George Clooney et soulève un "sujet d'équité" à prendre en compte.

En effet, au 1er janvier 2026, la France obligera tout étranger non européen souhaitant s'installer durablement dans le pays à passer des tests civiques et de langue. L'acteur américain a lui-même avoué que son niveau de français n'était pas très bon.

"Je pense que ce n’est pas le bon message qui est envoyé"

De par sa notoriété, George Clooney a-t-il bénéficié d'un passe-droit pour obtenir sa naturalisation ? La question mérite d’être posée même si la ministre déléguée ne veut pas le concevoir.

Quelque peu embarrassée par le sujet, Marie-Pierre Vedrenne a assuré qu'elle allait s'informer sur "l'entièreté de la procédure" qui a abouti à la naturalisation de l'acteur américain.

"Que George Clooney demande la naturalisation, je ne peux en être que très fière. Il vit en France, c'est très bien. Mais je crois qu'il faut faire attention au message que l'on peut envoyer. Je ne m'engage qu'à titre personnel, mais il y a un sujet d’équité qui, à mes yeux, est absolument essentiel"

Une procédure soutenue par le Ministère des affaires étrangères

De son côté, le Quai d’Orsay a apporté des précisions sur la procédure de naturalisation de l'acteur, de sa femme et de leurs deux enfants. La procédure a été menée au nom de son "action émérite au rayonnement de la France", toujours selon le ministère des Affaires étrangères.

Celui-ci explique que l'article 21-21 du Code civil prévoit que "la nationalité française peut être conférée par naturalisation, sur proposition du ministre des Affaires étrangères, à tout étranger qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales".

Le couple et leurs enfants "justifient d’une résidence permanente en France, dans le Var", assure le Quai d'Orsay, et ils "contribuent par leur action émérite à l’influence internationale et au rayonnement culturel de la France".

Le couple avait acquis en 2021 une bastide provençale et un vignoble à Brignoles, une commune du Var.

Dès 2026, avec l'entrée en vigueur de la dernière loi immigration promulguée en janvier 2024, les personnes candidates à la naturalisation devront donc passer deux examens obligatoires : le premier est civique et payant et consiste en un test de 40 questions sur support numérique de 45 minutes.

Il évoquera cinq thématiques, les "principes et valeurs de la République", les "droits et devoirs de la vie en France", le "système institutionnel et politique", l'"histoire, géographie et culture" et enfin la "vie de la société française". Un taux de 80% de bonnes réponses est exigé pour valider l'examen.Le second examen a pour but de prouver un niveau avancé en langue française (niveau B2). Lui aussi sera payant, entre 100 et 200 euros.