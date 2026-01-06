« Je rentre, il n'y a rien qui va » : une victime française de Crans-Montana avait alerté sa famille sur les dysfonctionnements du bar incendié

Fête au bar Le Constellation avant l'incendie

Quelques jours avant l’incendie qui a causé le décès de 40 personnes à Crans-Montana (Suisse), un employé déplorait la gestion du bar Le Constellation. Son père rapporte ses propos.

Les détails sur le terrible incendie qui a ravagé le bar Le Constellation à Crans-Montana (Suisse) continuent d’émerger. Hier, on apprenait que le gérant de l’établissement, Jacques Moretti, était défavorablement connu de la justice française. Aujourd’hui, c’est le témoignage d’une victime qui met en lumière les conditions de travail dans le bar.

Gaëtan, 28 ans, originaire de Saint-Julien-de-Peyrolas dans le Gard, fait partie des blessés de l’incendie. Le jeune homme travaillait comme employé saisonnier au Constellation depuis le 1ᵉʳ décembre, révèlent nos confrères de BFMTV. Alors qu’il officiait comme chef de bar, ce dernier n’avait qu’une envie : rentrer chez lui.

« Il n’y a rien qui va », la gestion du Constellation qui inquiétait la victime

Bar Le Constellation après l'incendieCrédit photo : AFP

Quelques jours avant le drame, Gaëtan avait appelé son père pour lui faire part de ses inquiétudes sur la gestion du bar : « Papa, je rentre, il n’y a rien qui va, ce n’est pas du tout ce à quoi je m’attendais », lui avait confié le jeune homme, gravement blessé lors de l’incendie.

Selon les propos de Gaëtan, « il y a beaucoup de manquements » au Constellation où se réunissent également de « très jeunes adolescents ». « Je n’ai pas tous les détails, ce sera à mon fils de les donner quand il pourra », a ajouté Jean-Michel Gilbert, le papa de Gaëtan.

Le jeune Gardois a été transféré par avion sanitaire à Paris dans un service des grands brûlés, a précisé le maire de la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas. Aujourd’hui, Gaëtan est « toujours dans le coma » et sa mère est à ses côtés.

Pour rappel, on dénombre 119 blessés dans l'incendie, dont 23 Français, selon les médias. Parmi les 40 victimes décédées, neuf sont également françaises, âgées de 14 à 39 ans. L'enquête se poursuit.

