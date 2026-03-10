Nommée « la plus belle fille du monde » à 6 ans, elle annonce ses fiançailles !

Thylane Blondeau enfant

Du haut de ses 24 ans, Thylane Blondeau, autrefois surnommée « la plus belle petite fille du monde », a annoncé ses fiançailles avec son compagnon de longue date.

Thylane Blondeau a bien grandi !

La mannequin française est un visage bien connu : à seulement six ans, elle avait été surnommée « la plus belle petite fille du monde ».

Thylane Blondeau enfantCrédit Photo : Instagram / Thylane Blondeau

Aujourd’hui âgée de 24 ans, la jeune femme s’apprête à franchir une étape importante : elle a dit oui à son compagnon de longue date, le DJ français Benjamin Attal, rapportent plusieurs médias français et anglophones, comme LADbible.

La plus belle petite fille du monde va se… marier !

La fille de l’ancien footballeur français Patrick Blondeau et de la présentatrice Véronika Loubry a annoncé ses fiançailles sur sa page Instagram, où elle est suivie par 6,8 millions d’abonnés.

La publication est accompagnée d’une série de photos romantiques. Sur l’une d’elles, le couple apparaît enlacé, tandis que Thylane Blondeau arbore un somptueux diamant à son annulaire.

Un autre cliché immortalise la demande en mariage sur une splendide plage grecque, où les deux tourtereaux ont passé leurs vacances. « J’ai dit oui à mon meilleur ami. À l’éternité », a écrit la future mariée.

Selon le Daily Mail, Thylane Blondeau et Ben Attal sont en couple depuis presque six ans. La bague de fiançailles serait estimée à environ 45 000 dollars (environ 41 000 euros).

Thylane Blondeau et son fiancéCrédit Photo : Instagram /Thylane Blondeau

Le message bouleversant de sa fille

Depuis l’annonce de cette heureuse nouvelle, les fans de la starlette se sont rués dans les commentaires pour la féliciter.

D’autres personnalité médiatiques ont également présenté leurs meilleurs vœux aux futurs mariés, à l’instar de l’influenceuse Carla Ginola, de la présentatrice Karine Le Marchand ou encore de l’actrice et mannequin française Vanessa Demouy.

Thylane BlondeauCrédit Photo : Instagram /Thylane Blondeau

De son côté, Véronika Loubry lui a adressé un message émouvant :

« La vie m’a fait traverser des tempêtes ces derniers temps, mais aujourd’hui en te voyant te fiancer avec le plus “tout” des beaux-fils, j’ai l’impression qu’un petit rayon de soleil traverse enfin les nuages. Félicitations à vous deux (…) Gégé doit être tellement fier de toi », a-t-elle écrit.

À la fin de son texte, elle évoque le décès, survenu en fin d’année, de son compagnon Gérard Kadoche.

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

