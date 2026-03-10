Du haut de ses 24 ans, Thylane Blondeau, autrefois surnommée « la plus belle petite fille du monde », a annoncé ses fiançailles avec son compagnon de longue date.

Thylane Blondeau a bien grandi !

La mannequin française est un visage bien connu : à seulement six ans, elle avait été surnommée « la plus belle petite fille du monde ».

Crédit Photo : Instagram / Thylane Blondeau

Aujourd’hui âgée de 24 ans, la jeune femme s’apprête à franchir une étape importante : elle a dit oui à son compagnon de longue date, le DJ français Benjamin Attal, rapportent plusieurs médias français et anglophones, comme LADbible.

La plus belle petite fille du monde va se… marier !

La fille de l’ancien footballeur français Patrick Blondeau et de la présentatrice Véronika Loubry a annoncé ses fiançailles sur sa page Instagram, où elle est suivie par 6,8 millions d’abonnés.

La publication est accompagnée d’une série de photos romantiques. Sur l’une d’elles, le couple apparaît enlacé, tandis que Thylane Blondeau arbore un somptueux diamant à son annulaire.

Un autre cliché immortalise la demande en mariage sur une splendide plage grecque, où les deux tourtereaux ont passé leurs vacances. « J’ai dit oui à mon meilleur ami. À l’éternité », a écrit la future mariée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thylane-Lena rose (@thylaneblondeau)

Selon le Daily Mail, Thylane Blondeau et Ben Attal sont en couple depuis presque six ans. La bague de fiançailles serait estimée à environ 45 000 dollars (environ 41 000 euros).

Crédit Photo : Instagram /Thylane Blondeau

Le message bouleversant de sa fille

Depuis l’annonce de cette heureuse nouvelle, les fans de la starlette se sont rués dans les commentaires pour la féliciter.

D’autres personnalité médiatiques ont également présenté leurs meilleurs vœux aux futurs mariés, à l’instar de l’influenceuse Carla Ginola, de la présentatrice Karine Le Marchand ou encore de l’actrice et mannequin française Vanessa Demouy.

Crédit Photo : Instagram /Thylane Blondeau

De son côté, Véronika Loubry lui a adressé un message émouvant :

« La vie m’a fait traverser des tempêtes ces derniers temps, mais aujourd’hui en te voyant te fiancer avec le plus “tout” des beaux-fils, j’ai l’impression qu’un petit rayon de soleil traverse enfin les nuages. Félicitations à vous deux (…) Gégé doit être tellement fier de toi », a-t-elle écrit.

À la fin de son texte, elle évoque le décès, survenu en fin d’année, de son compagnon Gérard Kadoche.