« J'ai trouvé ça bizarre » : Cette consigne du mariage Passe-Muraille de Fort Boyard qui a surpris son photographe

Par |

Anthony Laborde, alias Passe-Muraille, et son épouse Gaëlle lors de leur mariage

Passe-Muraille, personnage emblématique du jeu télévisé Fort Boyard, a épousé sa chérie de longue date. Une cérémonie marquée par un malentendu entre le marié et son photographe.

Visage bien connu de l’émission Fort Boyard, Anthony Laborde, alias Passe-Muraille à l'écran, a ouvert un nouveau chapitre de sa vie.

Le comédien de 43 ans a dit oui à sa compagne de longue date, Gaëlle. Ensemble depuis seize ans, le couple s’est marié mercredi 22 octobre dans la commune de La Ferté-Bernard (Sarthe).

Anthony Laborde, alias Passe-Muraille, et son épouse Gaëlle lors de leur mariage Crédit Photo : Johan Chambrier / Instagram

Encore sur un nuage, le messager du Père Fouras a partagé les photos de la cérémonie sur son compte Instagram. Des clichés romantiques où les deux tourtereaux prennent la pose devant le photographe Johan Chambrier.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier a été victime d’un quiproquo amusant.

Le photographe ne reconnaît pas le… marié

Dans une interview accordée au média Ici Maine, Johan Chambrier est revenu sur un malentendu qu’il a eu avec le marié.

Comme il le précise, il ne savait pas que son client était célèbre. Résultat : il a cru qu'Anthony Laborde était prétentieux. Il raconte :

« Je ne regarde pas la télévision donc pour moi c'était une prestation tout à fait classique. C’est vrai que j’ai trouvé bizarre qu’il me dise vouloir rester assez discret pour les prises de vue en extérieur, mais je me suis juste dit qu’il avait peut-être un petit peu le melon. J’étais très loin de la vérité ».

Anthony Laborde, alias Passe-Muraille, et son épouse Gaëlle lors de leur mariage Crédit Photo : Johan Chambrier / Instagram

Johan Chambrier a découvert l’identité de l’artiste après avoir fait une recherche sur Google. Le professionnel assure que la cérémonie s’est déroulée dans la simplicité et la convivialité.

« Pour moi, cela reste un mariage comme j’en fais tous les week-ends. C’était très simple : mairie, église, salle polyvalente… et les mariés étaient canons », a-t-il confié à nos confrères.

Anthony Laborde, alias Passe-Muraille, et son épouse Gaëlle lors de leur mariage Crédit Photo : Johan Chambrier / Instagram

Celui qui a immortalisé les festivités ignore si des personnalités étaient de la partie.

« Je ne regarde pas la télévision », a-t-il conclu !

Source : Ici Maine
Suivez nous sur Google News
Mariage Photographe
La banque, un métier d'avenir ! Renseignez-vous ici !
Sponsorisé

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Mariage de McKinley Richardson et Jack Doherty
Un célèbre YouTubeur se marie et humilie sa fiancée devant toute sa famille, elle le quitte sur le champ
Deux mariés en train d'échanger leurs alliances
Des invités sèment le chaos dans un cortège de mariage et écopent de 30 contraventions, la mairie annule la cérémonie
La lionne Gamma
Une photographe immortalise les seuls lions maritimes du monde, des clichés rares et précieux
Dylan McCay, sa compagne Emily Roberts, et leur chienne
Un couple utilise son budget de mariage pour sauver une chienne percutée par une voiture
Une femme s'ennuie lors d'un rendez-vous
Si vous faites cette erreur dans les 3 premières minutes après avoir rencontré une personne, elle se désintéressera instantanément de vous