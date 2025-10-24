« J'ai trouvé ça bizarre » : Cette consigne du mariage Passe-Muraille de Fort Boyard qui a surpris son photographe

Passe-Muraille, personnage emblématique du jeu télévisé Fort Boyard, a épousé sa chérie de longue date. Une cérémonie marquée par un malentendu entre le marié et son photographe.

Visage bien connu de l’émission Fort Boyard, Anthony Laborde, alias Passe-Muraille à l'écran, a ouvert un nouveau chapitre de sa vie.

Le comédien de 43 ans a dit oui à sa compagne de longue date, Gaëlle. Ensemble depuis seize ans, le couple s’est marié mercredi 22 octobre dans la commune de La Ferté-Bernard (Sarthe).

Crédit Photo : Johan Chambrier / Instagram

Encore sur un nuage, le messager du Père Fouras a partagé les photos de la cérémonie sur son compte Instagram. Des clichés romantiques où les deux tourtereaux prennent la pose devant le photographe Johan Chambrier.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier a été victime d’un quiproquo amusant.

Le photographe ne reconnaît pas le… marié

Dans une interview accordée au média Ici Maine, Johan Chambrier est revenu sur un malentendu qu’il a eu avec le marié.

Comme il le précise, il ne savait pas que son client était célèbre. Résultat : il a cru qu'Anthony Laborde était prétentieux. Il raconte :

« Je ne regarde pas la télévision donc pour moi c'était une prestation tout à fait classique. C’est vrai que j’ai trouvé bizarre qu’il me dise vouloir rester assez discret pour les prises de vue en extérieur, mais je me suis juste dit qu’il avait peut-être un petit peu le melon. J’étais très loin de la vérité ».

Crédit Photo : Johan Chambrier / Instagram

Johan Chambrier a découvert l’identité de l’artiste après avoir fait une recherche sur Google. Le professionnel assure que la cérémonie s’est déroulée dans la simplicité et la convivialité.

« Pour moi, cela reste un mariage comme j’en fais tous les week-ends. C’était très simple : mairie, église, salle polyvalente… et les mariés étaient canons », a-t-il confié à nos confrères.

Crédit Photo : Johan Chambrier / Instagram

Celui qui a immortalisé les festivités ignore si des personnalités étaient de la partie.