Elijah Wood, alias Frodon, s'incruste à un mariage de fans du Seigneur des Anneaux

En Nouvelle-Zélande, Elijah Wood a profité de son passage sur l’un des lieux de tournage du “Seigneur des Anneaux” pour s’incruster au mariage d’un couple fan de la saga.

Même plus de 20 ans après son succès au box-office, la saga cinématographique “Le Seigneur des Anneaux” est toujours aussi populaire. Signe de cet engouement incroyable, les différents lieux de tournage en Nouvelle-Zélande sont devenus des attractions touristiques très prisées par les fans de la saga, au point que certains réservent même l’endroit pour se marier.

C’est notamment le cas de Sharik et Jessica Burgess-Stride, qui ont décidé de se marier à Hobbiton, situé à près de 170 kilomètres d’Auckland, connu pour avoir servi de décor au village de La Comté.

Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu’un protagoniste iconique de la saga s’est incrusté à leur mariage. En effet, Elijah Wood, qui interprète le personnage de Frodon dans “Le Seigneur des Anneaux” était de passage dans la région ce mercredi 29 octobre.

Crédit photo : Cath Ullyet

En visite en Nouvelle-Zélande à l’occasion de l’exposition Armageddon en compagnie d’Andy Serkis (qui incarne Gollum dans la suite de films), celui-ci en a profité pour revenir à Hobbiton, sans se douter qu’un mariage s’y déroulait.

Un moment de partage inattendu

Forcément, l’acteur âgé de 44 ans a été invité à prendre la pose avec les mariés, offrant alors des clichés mémorables.

« Qui de mieux qu’Elijah Wood comme intrus à un mariage à Hobbiton ? Je veux dire, c’est quand même Frodon à votre mariage. C’est complètement fou. »

C’est la photographe officielle de la réception, Cath Ullyet, qui dit l’avoir repéré aux abords du jardin, lorsque le couple était en train de signer les documents.

« J’ai immédiatement reconnu Elijah Wood. Et j’ai complètement paniqué. Ce qui est compréhensible »

La photographe explique alors qu’Elijah Wood n’osait pas déranger la cérémonie mais elle a réussi à le convaincre que sa présence surprise était la cerise sur le gâteau :

« Il ne voulait pas interrompre, mais je lui ai simplement dit : “Vous savez, ils adoreraient ça, venez prendre quelques photos. Il a été très gentil et aimable. Il s’est prêté au jeu pour quelques clichés »

Le résultat est donc une série de photos inédites d’un couple de mariés entourant Elijah Wood, en tenue civile. Avec une telle anecdote, leur mariage a marqué les esprits.