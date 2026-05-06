Shannon Elizabeth, la star d'American Pie, révèle ce qu'elle va acheter avec ses 1,2 million $ gagnés sur OnlyFans

Shannon Elizabeth a fait parler d’elle il y a quelques semaines quand elle a annoncé se lancer dans la production de contenus sur OnlyFans. Déjà millionnaire, elle a révélé la première chose qu’elle allait faire avec son argent.

D’american Pie à OnlyFans

Elle avait surpris ses fans le mois dernier en annonçant qu’elle se lançait sur OnlyFans. Shannon Elizabeth a ensuite révélé qu’elle avait empoché une somme à six chiffres, soit 1,2 million de dollars, en une semaine seulement.

Le passage sur la plateforme de contenu pour adultes est donc fructueux pour l’interprète de Nadia dans American Pie. Shannon Elizabeth justifiait son envie de rejoindre OnlyFans pour se rapprocher de ses fans et montrer une autre facette de sa personnalité. Elle précisait aussi avoir divorcé de son second mari et vouloir ouvrir un « nouveau chapitre » de sa vie.

« C'était vraiment difficile. Il fallait trouver comment tout recommencer, repartir de zéro. Du coup, je me suis dit : et maintenant ? », confiait-elle.

Utiliser l’argent gagné sur OnlyFans pour la bonne cause

Crédit photo : Universal Pictures

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Avec un tel pactole récolté en une semaine, Shannon Elizabeth a déjà une petite idée de ce qu’elle va en faire. L’actrice s’est confiée dans les colonnes du site Page Six à ce sujet : « Je dois trouver un logement. Je n'ai pas encore décidé où je vais habiter, ni si je vais acheter ou louer… Je dois récupérer toutes mes affaires entreposées. »

L’actrice a expliqué ne pas avoir encore reçu l’argent lié à ses contenus. Mais ce détail ne l’empêche pas d’être victime de son succès, puisque des personnes lui demandent déjà de l’argent. Selon ses dires, son nombre d’abonnées « augmente chaque jour. »

Outre un nouveau logement, Shannon Elizabeth a surtout envie de dépenser son argent intelligemment. Ainsi, elle prévoit de reverser une partie de ses revenus à des œuvres caritatives, notamment la sienne, la Fondation Shannon Elizabeth, qui agit en faveur de la protection des espèces menacées et de leurs habitats, pour laquelle elle avait abandonné sa carrière.